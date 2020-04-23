Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Финансовый гороскоп на май 2020 года

Финансовый гороскоп на май 2020 года

Весна 2020 года переходит в финальную фазу. Наступает время финансовой удачи и расцвета творческой энергии для многих Знаков Зодиака. Астрологи расскажут, какое влияние будут оказывать на нас в этот месяц звезды.


В этом месяце многим людям удастся быстро исполнить свои желания и мечты, связанные с деньгами и другими сферами жизни. Звезды и планеты окажутся в таком положении, при котором большинство из нас может выбирать самостоятельно путь развития и расставлять приоритеты согласно интуиции.

Овен

Чтобы избавиться от финансовых проблем и повысить свой доход, Овны могут воспользоваться тремя полезными способами. Также в мае им будет полезно доводить до конца все начатые дела, больше общаться с позитивными людьми и не отходить от намеченных ранее планов. Звезды и планеты на их стороне, поэтому у Овнов получится реализовать задуманное. Деньги будут крутиться вокруг трудолюбивых и предприимчивых людей данного Знака, которые знают, что они делают, для чего и почему, а также умеют заводить новых друзей.

Телец

Существует лишь семь основных причин того, почему удача обходит человека стороной. Тельцам необходимо проанализировать себя и свою жизнь на наличие таких ошибок, чтобы в мае можно было начать исправлять их и повысить свою финансовую удачу. Деньги будут любить тех, кто умеет ими правильно распоряжаться. Не стоит тратить их впустую и распылять личный бюджет на бесполезные вещи, развлечения. Можно смело вкладывать деньги в собственное развитие и получение знаний.


Близнецы

Главным условием успеха для представителей данного Знака будет умение управлять своей энергией. Пять полезных советов помогут Близнецам научиться это делать, правильно распределять силы и время. Весь май звезды будут дарить им финансовую удачу и делать приятные сюрпризы. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют Близнецам не лениться и постоянно искать новые увлечения и новые источники дохода.

Рак

Звезды и планеты активизируют финансовые потоки, которые помогают людям притягивать деньги. Ракам в мае повезет в денежной и рабочей сфере. Самыми успешными для них станут такие профессии, как консультант, психолог, врач. Финансовые потоки будут завязаны на общении с людьми и предоставлении им помощи, а также на обмене эмоциями. Именно поэтому для сохранения денег Ракам стоит проявлять меньше негатива и больше стремиться к взаимопониманию с людьми, уважению к окружающим. Можно смело начинать новые проекты.

Лев

У Львов начинается период, в который можно легко добиться желаемых результатов в финансовой сфере. Для этого астрологи советуют следовать пяти простым шагам к счастью: это поможет Львам стать более дисциплинированными. Представтелям этого Знака Зодиака стоит следовать здравому смыслу и не менять планов в последнюю секунду. Очень важно идти по тому пути, который был выбран заранее. Если планы сорвутся, значит, так хотят звезды, и это приведет к чему-то хорошему.


Дева

Май идеально подходит для покупок, шопинга, вложения средств в образование. Полезными будут деловые поездки и смена обстановки. Также астрологи советуют всем Девам искать новые источники дохода и вдохновения. Это достаточно благоприятное время, но каждый день мая удача будет зависеть от того, как Девы будут вести себя с самого утра, насколько хорошо они настроят себя на успех. Утренние ритуалы на везение помогут справиться с волнением.

Весы

Весам стоит задуматься о завтрашнем дне, отодвинуть в сторону мысли о прошлом, самокопание и прочие проблемы, тянущие вниз. Изменить свое финансовое будущее этим людям поможет сила слова и мысли. Нужно больше говорить о деньгах, стремиться к получению новых знаний, осторожно вести переговоры, уметь в некоторых ситуациях быть гибкими, а в некоторых — жесткими и непоколебимыми. Май прекрасно подойдет для дорогостоящих приобретений, начала ремонта в доме.

Скорпион

У Скорпионов ожидается необычное время, в которое денежная Фортуна будет непостоянной. Существует три способа мгновенно привлечь удачу. Они будут полезны в сложных ситуациях, когда есть ощущение, что для успеха требуется чудо. Деньги любят уверенных Скорпионов, поэтому в мае необходимо следовать своим принципам и не менять планов в последнюю секунду. Осторожность — фундамент стабильности. Астрологи рекомендуют временно перестать тратить деньги без особой необходимости.

Стрелец

Деньги любят оптимистичных людей, а Стрельцы как раз являются таковыми. Финансовая сфера отойдет для них на второй план, однако она не перестанет быть важной. Сейчас для Стрельцов самое главное — стать счастливее в целом. В этом им поможет следование пяти законам Вселенной. В работе и бизнесе астрологи советуют временно перестать рисковать, а также принимать решения на основе эмоций. Необходимо действовать на холодную голову и не забывать о том, что спешка в денежных делах приносит лишь неприятности.

Козерог


Людям свойственно перетягивать на себя чужие проблемы. Козероги в этом плане зачастую уязвимы, поэтому пришло время подумать в первую очередь о себе. Нежелательно тратить время и деньги на окружающих. Нужно включить режим осторожности и бережливости. Деньги любят порядок. Наиболее важным в мае будет правильное вложение сил и времени. Астрологи советуют выполнять все рабочие задачи как можно скорее, чтобы привлекать больше денег и повышать свой авторитет.

Водолей

Водолеям астрологи на протяжении всего этого месяца настоятельно рекомендуют пользоваться утренними медитациями на успех. Звезды будут не в лучшем положении, поэтому очень важно будет начинать каждый день с мыслей о собственной уверенности, о том, что каждое новое или старое дело принесет наибольший доход и удовлетворение. Большие денежные траты лучше перенести на период после 21 мая. В начале месяца же лучше полностью сфокусироваться на заработках.

Рыбы

Это будет крайне удачное время для Рыб. В денежной сфере повезет представителям большинства профессий, а особенно тем, кто работает самостоятельно, независимо от других. Это касается, например, фрилансеров. Трудолюбивым представителям этого Знака астрологи советуют следить за предупреждениями Вселенной о приближении прибыли. Также желательно помнить о том, что ничто не происходит просто так. У каждого события есть своя причина и свои последствия. В начале месяца можно смело тратить деньги на развлечения, одежду, новую мебель, поездки.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Вэл Килмер признался, что был влюблен в Анджелину Джоли
Вэл Килмер признался, что был влюблен в Анджелину Джоли
Врач назвал преимущество алкоголиков в противостоянии с коронавирусом
Врач назвал преимущество алкоголиков в противостоянии с коронавирусом
Роспотребнадзор рассказал, какой антисептик можно считать эффективным
Роспотребнадзор рассказал, какой антисептик можно считать эффективным
Путин уволил замглавы СК Александра Сорочкина
Путин уволил замглавы СК Александра Сорочкина
Аргентинский парк животных, рассказал, как обитатели переносят карантин
Аргентинский парк животных, рассказал, как обитатели переносят
"Укртранснафта" разбила мечты "Нафтогаза" заработать на хранении нефти
"Укртранснафта" разбила мечты "Нафтогаза" заработать на хранении нефти
Финансовый гороскоп на май 2020 года
Финансовый гороскоп на май 2020 года
Ричард Гир стал многодетным отцом в 70 лет
Ричард Гир стал многодетным отцом в 70 лет
Эксперт посоветовала людям сменить стратегию выживания
Эксперт посоветовала людям сменить стратегию выживания
Трамп разрешил американским кораблям открывать огонь по иранским судам
Трамп разрешил американским кораблям открывать огонь по иранским судам
КиноПоиск HD запустил веб-сериал «Беезумие» от автора «Слуги народа»
КиноПоиск HD запустил веб-сериал «Беезумие» от автора «Слуги народа»
Лифтостроение в России может потерять до 20% спроса из-за коронавируса
Лифтостроение в России может потерять до 20% спроса из-за коронавируса

Топ на сегодня

Минск отблагодарил приславшие гуманитарную помощь страны тракторами
Минск отблагодарил приславшие гуманитарную помощь страны тракторами
В Северной Корее промолчали о здоровье Ким Чен Ына
В Северной Корее промолчали о здоровье Ким Чен Ына
Ученый рассказал, как заниматься физкультурой в самоизоляции
Ученый рассказал, как заниматься физкультурой в самоизоляции
Спикер парламента Чечни объяснил появление военных плановыми учениями
Спикер парламента Чечни объяснил появление военных плановыми учениями
В ДНР заявили о 13 нарушениях перемирия в Донбассе за сутки
В ДНР заявили о 13 нарушениях перемирия в Донбассе за сутки

Еще по теме

Как встретить весну-2020: советы для Знаков Зодиака
Гороскоп на январь 2020 года
5 Знаков Зодиака, которых ждет удача весной 2020 года
Финансовый гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября 2019 года