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Фокусник Андрей Сафронов показал необычную оптическую иллюзию

Фокусник Андрей Сафронов показал необычную оптическую иллюзию
Один из трех братьев-фокусников Андрей Сафронов опубликовал в TikTok видео, на котором предлагает всем желающим проверить, как работает оптическая иллюзия, основанная на обмане зрения. @safronovbrothers

Если получилось, то перешли видео друзьям💥🚀🚀##фокус ##magic ##safronovbrothers

♬ Больно - Джаро & Ханза


"Посмотрите на точку в центре экрана, – говорит иллюзионист и добавляет на видео разноцветный прямоугольник. – Не отводите от нее взгляд".

Спустя несколько секунд Сафронов переводит картинку в черно-белый режим и утверждает, что после этого все продолжат видеть цвета.


"Это удивительная иллюзия, – утверждает фокусник. – Если сомневаетесь, посмотрите еще раз, но уже не фокусируйтесь на точке в центре экрана".

У пользователей мнения разошлись: кто-то не заметил изменений, но у многих все получилось.

"Полоски действительно цветные, но стали бледнее", "Сначала думал, что это обман, а оказалось правдой, молодец", "Я в шоке", "Классный эффект", – прокомментировали зрители.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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