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Франция призвала ООН назначить спецпосланника по климату и безопасности

Франция призвала ООН назначить спецпосланника по климату и безопасности
Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер предложил генсеку ООН учредить должность спецпосланника по вопросам климата и безопасности.

В среду в ООН проходит заседание СБ ООН по так называемой формуле Арриа. Такие заседания не относятся напрямую к мероприятиям Совета безопасности и подразумевают консультации, на которые могут приглашать не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности. Заседание, посвященное тому, что может сделать ООН, чтобы предотвратить конфликты, связанные с климатом, созвали Франция, Германия, Доминикана, Эстония, Бельгия, Великобритания, Тунис, Нигер, Вьетнам, Сент-Винсент и Гренадины.

Постпред Франции выступил с рядом рекомендаций.

"Мы уже видим, как последствия изменения климата углубили конфликты на Ближнем Востоке и в регионе Сахеля. Давайте не будем ждать, пока следующий регион окажется охвачен конфликтом. Давайте сделаем проблемы изменения климата ключевым элементом нашей политики предотвращения конфликтов", - сказал де Ривьер.

# В мире
По материалам: ria.ru

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