Глава еще одного региона России обвинил врачей в распространении коронавируса

Вадим Карасев

Радий ХабировФото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Множество случаев распространения коронавируса в Башкирии происходит по вине врачей. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров на совещании с региональным Советом по правам человека, передает ProUfu.ru.

По словам Хабирова, есть случаи, в которых врачи сами нарушают противоэпидемический режим. Он добавил, что каждый из них «будет конкретно отрабатывать».

Замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова заявила, что режим в основном нарушает средний и младший персонал больниц, а также те, кто делают уборку и постоянно перемещаются по помещениям. Она добавила, что с такими сотрудниками больницы имени Куватова, где произошла вспышка коронавируса, ведется работа.

Ранее с подобным заявлением выступил глава другого региона — губернатор Челябинской области Алексей Текслер. По его словам, массовое заражение коронавирусом в одном из корпусов больницы в Златоусте произошло из-за ошибок в действиях руководства клиники.