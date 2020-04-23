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Гороскоп Павла Глобы на май 2020 года

Гороскоп Павла Глобы на май 2020 года

Павел Глоба известен как один из лучших экспертов в области астрологии и тайных знаний. Если вы будете прислушиваться к его советам, то сможете сделать свою жизнь в этом мае более яркой и насыщенной.


Старайтесь сохранять свою жизненную энергию на высоком уровне, чтобы преодолевать препятствия с наивысшей скоростью и наименьшими потерями во времени. Существует как минимум семь вещей, которые разрушают вашу жизненную энергетику. С ними в мае лучше не встречаться, ведь это время весьма энергозатратно и требовательно к вашим амбициям и вере в себя.

Овен

Овны смело могут относить себя к самым самовлюбленным Знакам Зодиака, но это вовсе не плохо, особенно сейчас. Самолюбие поможет им правильно оценивать каждую сложную ситуацию и принимать важные решения без промедления. Для Овнов май станет временем, когда можно без особого труда преодолеть самые большие преграды на пути.

Начало месяца желательно посвятить самим себе и своим проблемам. Нельзя откладывать на потом те дела, которые ждут немедленного разрешения. Овнам потребуется проявить больше терпения и оставаться неотступными, сильными, внимательными к мелочам. Ближе к началу третьей декады месяца можно переключиться на любовь, флирт и романтику.

Телец


Тельцам в мае стоит быть осторожнее в общении с людьми. Первое, на что необходимо обратить пристальное внимание — то, как они себя ведут в целом. Очень важно не попадаться на удочку манипуляторов и токсичных людей. Лучшей защитой от таких личностей будет укрепление энергетики. К самодостаточным Тельцам они цепляться не станут.

Этот месяц идеально подойдет для уединения, работы, домашних забот. Стоит быть предельно осторожными с новыми знакомствами, не начинать никаких важных новых дел, не выезжать далеко за пределы родного города. Полезными будут встречи с родными и близкими, а также отдых и релаксация со второй половинкой, детьми.

Близнецы

В мае звезды и планеты хотят, чтобы Близнецы начали больше заниматься своим здоровьем и меньше перенапрягались на работе. Не стоит брать подработки, утомлять себя изнурительными тренировками, общаться с нервными людьми. Известно, что негативная энергетика может даже вызывать болезни, поэтому стоит меньше переживать по мелочам.

В целом же май станет временем, когда можно без особых проблем начать какое-то новое дело, преуспеть в любви и в поисках новых отношений. В общении с людьми в целом стоит больше времени уделять поискам компромиссов. Наживать себе врагов — самый опрометчивый шаг из всех возможных. Нужно проще относиться к критике.

Рак


Отмечается, что в мае Раков ожидают множественные встречи с неприятными людьми и недоброжелателями. Избежать конфликтов можно. Для этого необходимо стремиться к поиску компромиссов, а также можно поставить на себя неперебиваемый оберег от сглаза, завистников и проблем. В совокупности две эти меры помогут Ракам обойти проблемы стороной.

В финансовой и деловой сфере желательно не ждать у моря погоды. Пришло время действовать, брать инициативу в свои руки. Можно вкладывать деньги в собственное развитие, но пока лучше повременить с развлечениями. В любовной сфере для Раков начинается время больших успехов. Ближе к концу месяца можно встретить любовь.

Лев

В начале мая Львам можно пользоваться тремя ежедневными ритуалами на удачу и успех. Примерно до 10 числа звезды и планеты будут в некотором диссонансе и дисгармонии, из-за чего Львов могут настигнуть неприятности в делах, в любви и в работе. Связаны они будут с принятием важных решений.

Начиная с 10 мая можно строить планы на будущее, делиться своими впечатлениями с коллегами и близкими, спрашивать у них советы по поводу развития событий. Львов ожидает большая удача в любовной сфере во второй и третьей декадах мая. Можно также совершать дорогостоящие приобретения, заключать сделки, искать новую работу.

Дева

Девам стоит больше внимания уделять опасностям и неурядицам, которые могут с завидной частотой происходить в первые несколько дней мая — примерно до 5 числа включительно. Предупреждать об опасности этих людей будут восемь знаков Вселенной. Пристально следить за ними стоит также в опасный и непредсказуемый период с 23 по 28 число.

В мае Девы станут более восприимчивыми к критике и строгости окружающих, но не стоит обижаться на слова и воспринимать всё в штыки. Во всем сказанном совершенно точно будет некоторое зерно правды и истины. Необходимо научиться отделять это зерно от потока слов. В такие периоды отлично проходит работа над собой, духовное развитие, обучение.

Весы


Для Весов май станет временем, когда стоит сфокусировать все свое внимание на финансовой сфере и работе. Повысить удачу Весы смогут при помощи камней для привлечения денег. Они помогут как в заработке, так и в процессе совершения покупок.

Что бы ни случилось, не стоит в мае наживать себе врагов, особенно в начале месяца. Пока рекомендуется проще относиться к критике в свой адрес, меньше обижаться на людей и чаще проявлять гибкость в вопросах работы и денег. В любви у Весов наступает период спокойствия и прохлады. Нужно дать второй половинке больше свободы.

Скорпион

У каждого Знака Зодиака есть лучшие и худшие черты характера. В первой половине мая звезды и планеты поспособствуют обострению темных сторон Скорпионов. Эти люди могут стать более обидчивыми, ревнивыми, мнительными. Именно поэтому начать май стоит с позитива, построения планов. Работать и заниматься делами необходимо без одержимости, чтобы не перегореть.

Примерно с 14 мая для Скорпионов наступит крайне позитивное время, в которое можно значительно преуспеть во всех сферах жизни. Главное — следовать составленному расписанию и планам, не рисковать лишний раз. Нужно держать все под контролем и как можно меньше совершать импульсивные поступки, чтобы не обижать коллег и близких.

Стрелец

У Стрельцов ожидается весьма насыщенный месяц. Это будет крайне важное время для людей данного Знака, поэтому очень важно запрограммировать себя на успех с первых дней. В этом Стрельцам помогут пять способов воздействия на подсознание. Нужно больше думать о чем-то приятном, не фокусироваться на неудачах и неприятном опыте, относясь ко всему проще.

В отношениях с друзьями, близкими и второй половинкой понадобится больше стремления к взаимопониманию. Если люди увидят, что Стрельцы стремятся к поиску компромиссов, то удастся избежать никому не нужных конфликтов. Не стоит раскрывать окружающим людям свои карты, рассказывая о планах на будущее. Такие детали лучше держать при себе.

Козерог


У каждого из нас есть свои пороки и слабости. В первой декаде мая Козерогам придется столкнуться с обострением своих негативных сторон. Из-за этого могут пострадать отношения с близкими, второй половинкой и друзьями. Стоит избегать эгоизма и ревности, меньше обижаться и больше времени посвящать поиску компромиссов.

Остальное время людям этого Знака будет везти больше обычного. Многие дела пойдут в гору. Козерогам удастся закрепить успех ближе к концу месяца. Также в мае можно совершать дорогостоящие приобретения, обмениваться товарами, делать важные запланированные покупки. В делах и в бизнесе необходимо следовать здравому смыслу.

Водолей

Начинается очень яркий и благоприятный период для Водолеев. Этим людям в мае удастся разрешить самые главные конфликты и проблемы, стать успешнее в любви и в делах. Стоит обратить внимание на три психологические техники, которые помогут представителям этого Знака привлечь желаемое в свою жизнь. Всё исходит из наших мыслей — и успех, и провал.

Астролог советует быть спокойными и дисциплинированными, особенно ближе к концу месяца. Это поможет Водолеям выйти за пределы зоны комфорта и добиться самых амбициозных целей, решить самые сложные задачи. Звезды и планеты усилят интуицию этих людей, поэтому им будет проще принимать важные решения и решать дилеммы на своем жизненном пути.

Рыбы

Май — месяц любви для Рыб. Одиноким представителям Знака можно воспользоваться самыми сильными талисманами на удачу в этой сфере. Тем же, кто уже находится в отношениях или даже в браке, можно просто наслаждаться приятной домашней атмосферой, больше времени проводить с близкими и второй половинкой. Это поднимет настроение.

В делах и в работе не все будет так гладко, поэтому лучше в конце весны не рисковать, не тратить деньги зря. В некоторых аспектах работы Рыб ожидает сдвиг с мертвой точки, что будет весьма приятно. Главное сейчас — продумывать тщательнее каждый свой шаг и больше времени посвящать тем делам, которые нет возможности отложить на потом.

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По материалам: dailyhoro.ru

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