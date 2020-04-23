Хлоя Севиньи сфотографировалась для обложки глянца на девятом месяце беременности

Вадим Карасев

45-летняя Хлоя Севиньи совсем скоро впервые станет мамой: появление малыша на свет должно произойти со дня на день. Актриса долго не подтверждала появившиеся в начале года слухи о своей беременности, согласившись прокомментировать их лишь меньше трех месяцев назад. А вот в последнем триместре актриса перестала прятаться от камер и даже согласилась на глянцевую фотосессию незадолго до родов.





Хлоя Севиньи на обложке Homme Girls

Севиньи появилась на обложке журнала Homme Girls, которому рассказала, что не стала заранее узнавать пол ребенка и придумывать ему имя, так как предпочитает не торопить события. Отвечая на вопросы блиц-интервью, актриса призналась, что последнее время читает только книги о материнстве и думает сейчас только ребенке.

Все мои друзья, уже ставшие родителями, делились со мной своим опытом, а я слушала их, чтобы использовать эти знания в будущем,

— сказала она в интервью Homme Girls.

Отец ее первенца — арт-директор нью-йоркской галереи Karma Art Синиша Макович, роман с которым у Севиньи начался примерно год назад.







