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Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве

Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Пик заболеваемости коронавирусом в столице, скорее всего, придётся на майские праздники, в регионах — чуть позже, считает инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Пик придётся на майские праздники, если по Москве. Если по России, то это вообще может быть к концу мая», — сказал врач.

По его словам, в столице эпидемический процесс начался раньше, поэтому и пик заболеваемости наступит быстрее, чем в регионах России. Закончится эпидемия коронавируса, скорее всего, к концу лета, а вот стабилизации ситуации Тимаков ожидает к концу мая.

По данным оперативного штаба, в Москве на данный момент почти 32 тысячи выявленных случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией, прирост за последние сутки составил 2548 случаев.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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