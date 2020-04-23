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Инсайдер о семейной жизни Кэмерон Диас и Бенджи Мэддена после рождения дочери: "Им нравится быть родителями"

Инсайдер о семейной жизни Кэмерон Диас и Бенджи Мэддена после рождения дочери: "Им нравится быть родителями"

Среди звезд Голливуда 47-летняя Кэмерон Диас и ее 41-летний супруг Бенджи Мэдден ведут наиболее закрытый образ жизни. Перестав сниматься в кино, актриса прекратила общение с прессой и выходы на светские мероприятия. А с появлением дочери Рэддикс, о рождении которой они с мужем объявили в инстаграме в начале этого года, супруги лишь укрепились во мнении, что семейную жизнь следует оберегать. Однако информация о паре время от времени просачивается в прессу. По словам инсайдера, которого цитирует издание People, Кэмерон и Бенджи все время посвящают трехмесячной Рэддикс.Им нравится быть родителями. Родительские обязанности стали их основной работой, потому что они хотят быть рядом с ребенком постоянно,— рассказал информатор.


Бенджи Мэдден и Кэмерон Диас

Пандемия коронавируса, похоже, не сильно изменила их образ жизни, разве что они стали еще тщательнее оберегать свое здоровье и безопасность семьи.Сначала они оберегали свою частную жизнь, не хотели, чтобы папарацци фотографировали ребенка. А теперь их главная забота — чтобы все в семье были здоровы. Они сидят дома все время и покидают свое безопасное убежище лишь тогда, когда это очень нужно. Им нравится их новая жизнь с Рэддикс,— рассказал инсайдер.


Его слова подтверждает и сама Диас, которая в редком инстаграм-эфире призналась, что вступила в лучшую пору своей жизни.Мне нравится быть матерью. Это самая лучшая часть моей жизни. Я очень счастлива, и мне так повезло, что рядом есть Бенджи,— говорила она.

О беременности актрисы пресса не сообщала, и все подробности появления Рэддикс на свет Диас и Мэдден держат в секрете.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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