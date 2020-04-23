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Иван Краско: «Я просто как бомж»

Иван Краско: «Я просто как бомж»
89-летний артист сейчас переживает нелегкий период. Работы в театре нет, и возникшие проблемы с деньгами всерьез беспокоят Ивана Ивановича, ведь ему надо обеспечивать сыновей от брака с Натальей Вяль.

Из-за возраста Иван Краско вынужден строго соблюдать карантин. Сидя дома, актер чаще общается с сыновьями Иваном и Федором, которых раньше видел редко из-за обилия работы. Правда, подростки требуют от отца не только внимания, но и денег на свои прихоти и нужды. Но Иван Иванович не может порадовать ребят, так как сам страдает от недостатка средств. 

«Если до карантина у меня были то творческая встреча, то ток-шоу на федеральном канале по семейным разборкам, то теперь ничего. И, соответственно, никаких доходов, кроме зарплаты и пенсии, — нет. Пожалуйста — я просто как бомж. А парни растут у меня, им надо есть. А еще сынок Ваня мне говорит на днях: «Давай, папа, велосипед мне купим». Оказывается, на дачу его можно доставить. Вот меня и прижало! Денег, ужас, как не хватает. И главное — в это же время налогов у меня насчитали — 8 тысяч рублей», — признается Краско. 

Актеру приходится жестко экономить, в частности, на продуктах. Он идет в ближайший магазин и покупает дешевую лапшу. «Доширак» или «Роллтон», между прочим, неплохая еда! Да я сам ведь сельского происхождения. Картошечка с консервами — тоже прекрасно. Туда говядинки и свининки — великолепная еда! Можно жить вечно», — отмечает артист.

Несмотря на почтенный возраст, Краско лихо управляется с хозяйством. Признается, что любит колоть дрова, правда, треск слышен даже на другом участке. «А сосед Миша Боярский шутит: «Я же говорил, у меня сосед — дятел!». Сейчас, кстати, с Мишей пока не общаемся. Неловко мне, там у него внуки — Андрюшка и Григорий. Зачем я буду лезть. Потеплее будет, так и пойду к нему», — говорит Краско. 

Актер не боится заболеть коронавирусом. У него свой взгляд на ситуацию с пандемией. «Есть надежда, что он настигает людей, которые Богу или природе не угодны. Больше всего меня умиляет, что еще вакцины нет, лекарства нет! Нет среди медиков Менделеева, который определил бы таблицу появления новых вирусов. А вот лета я действительно жду. Чтобы пойти в лес за брусникой. Из ягод я ее больше всех почему-то люблю. Варенье из нее делаю и даже водочку настаиваю», — рассказал Краско в беседе с «КП».

Фото: Интерпресс / PhotoXPress.ru, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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