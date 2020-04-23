Из Турции вывезены 242 россиянина

Лидия Мартынова

На этой неделе, 21 и 22 апреля, спецрейсами «Уральских авиалиний» и Turkish Airlines из Турции в Казань, Екатеринбург и Москву вывезены в общей сложности 242 россиянина, сообщает МИД.

«21 и 22 апреля 2020 года специальными рейсами авиакомпаний „Уральские авиалинии“ Анталья — Казань и Анталья — Екатеринбург, а также „Турецкими авиалиниями“ по маршруту Стамбул — Москва осуществлен вывоз российских граждан, проживающих в Москве, Московской области, Уральском и Приволжском федеральных округах. В общей сложности вывезено 242 россиянина», — информирует внешнеполитическое ведомство.

Рейсы организованы в тесной координации МИД России, Минкомсвязи России и Росавиации. Российские загранучреждения в Турции оперативно информировали людей, осуществили их транспортировку, помогли в доступе в аэропорты и в регистрации на рейсы.

Российские дипломаты также поблагодарили турецкие власти за создание условий для перемещения россиян по стране при действующих ограничениях, это позволило гражданам России попасть на рейсы, вылетавшие из Стамбула и Антальи.