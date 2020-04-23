Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Из Турции вывезены 242 россиянина

Из Турции вывезены 242 россиянина

На этой неделе, 21 и 22 апреля, спецрейсами «Уральских авиалиний» и Turkish Airlines из Турции в Казань, Екатеринбург и Москву вывезены в общей сложности 242 россиянина, сообщает МИД.

«21 и 22 апреля 2020 года специальными рейсами авиакомпаний „Уральские авиалинии“ Анталья — Казань и Анталья — Екатеринбург, а также „Турецкими авиалиниями“ по маршруту Стамбул — Москва осуществлен вывоз российских граждан, проживающих в Москве, Московской области, Уральском и Приволжском федеральных округах. В общей сложности вывезено 242 россиянина», — информирует внешнеполитическое ведомство.

Рейсы организованы в тесной координации МИД России, Минкомсвязи России и Росавиации. Российские загранучреждения в Турции оперативно информировали людей, осуществили их транспортировку, помогли в доступе в аэропорты и в регистрации на рейсы.

Российские дипломаты также поблагодарили турецкие власти за создание условий для перемещения россиян по стране при действующих ограничениях, это позволило гражданам России попасть на рейсы, вылетавшие из Стамбула и Антальи.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

В Кремле рассказали, когда может состояться саммит "пятерки" СБ ООН
В Кремле рассказали, когда может состояться саммит "пятерки" СБ ООН
Из Турции вывезены 242 россиянина
Из Турции вывезены 242 россиянина
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Модная битва: Аврора против Татьяны Геворкян
Модная битва: Аврора против Татьяны Геворкян
Племянник Любови Успенской съехал от нее со скандалом
Племянник Любови Успенской съехал от нее со скандалом
Украина заблокировала в ООН резолюцию России об ослаблении санкций
Украина заблокировала в ООН резолюцию России об ослаблении санкций
Оценены шансы коронавируса стать худшей пандемией в истории
Оценены шансы коронавируса стать худшей пандемией в истории
Мадуро выдал крупным фермерам кредиты в криптовалюте петро
Мадуро выдал крупным фермерам кредиты в криптовалюте петро
Песков привел детали о видеоконференции "пятерки" СБ ООН
Песков привел детали о видеоконференции "пятерки" СБ ООН
В больнице с десятками зараженных коронавирусом медиков обратились в ФСБ
В больнице с десятками зараженных коронавирусом медиков обратились в
Энергетическое доминирование США оказалось под угрозой
Энергетическое доминирование США оказалось под угрозой
Вэл Килмер признался, что был влюблен в Анджелину Джоли
Вэл Килмер признался, что был влюблен в Анджелину Джоли

Топ на сегодня

Минск отблагодарил приславшие гуманитарную помощь страны тракторами
Минск отблагодарил приславшие гуманитарную помощь страны тракторами
В Северной Корее промолчали о здоровье Ким Чен Ына
В Северной Корее промолчали о здоровье Ким Чен Ына
Ученый рассказал, как заниматься физкультурой в самоизоляции
Ученый рассказал, как заниматься физкультурой в самоизоляции
Спикер парламента Чечни объяснил появление военных плановыми учениями
Спикер парламента Чечни объяснил появление военных плановыми учениями
В ДНР заявили о 13 нарушениях перемирия в Донбассе за сутки
В ДНР заявили о 13 нарушениях перемирия в Донбассе за сутки

Еще по теме

СМИ сообщили о возвращении сотен россиян из Турции
Минкомсвязи назвало дату вывозных рейсов из Турции в Россию
Авиабилеты на рейсы Москва-Анталья подорожали на 75,6%
Минтранс подтвердил возвращение 450 россиян из Турции