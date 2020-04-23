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Израиль ужесточит карантин на сутки перед возможным послаблением мер

Израиль ужесточит карантин на сутки перед возможным послаблением мер

Правительство Израиля утвердило накануне, 22 апреля, в ходе видеоконференции ужесточение карантинных мер на период празднования Дня независимости и 72-й годовщины провозглашения еврейского государства. Ограничения будут действовать с 28 по 29 апреля для предупреждения распространения коронавируса Covid-19, сообщили в канцелярии израильского премьера.

«С 17.00 28 апреля по 20.00 29 апреля гражданам разрешается покидать свои дома только для приобретения лекарств и товаров первой необходимости, а также для получения необходимых услуг внутри населённых пунктов, где они проживают, либо за их пределами, если их нельзя получить иначе. Приобретение продуктов питания накануне и во время Дня независимости не будет разрешено. Граждане смогут покидать свои дома только для коротких прогулок на свежем воздухе и занятий спортом в непосредственной близости от своих домов в соответствии с действующими указаниями», — говорится в сообщении.

Общественный транспорт в указанный период работать не будет. Министерство здравоохранения Израиля предписывает гражданам праздновать День независимости дома.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля проинформировала, что в этом году из-за пандемии коронавируса в День независимости не будет проводиться и воздушный парад, ставший традиционным с начала семидесятых годов прошлого века. Вместо этого несколько учебных самолётов пролетят над больницами, чтобы поприветствовать медицинских работников, находящихся на передовой в борьбе с заболеванием, отметили в военном командовании страны.

Тем временем, как пишет утром 23 апреля новостной портал Ynet, под нажимом граждан и по требованию отдельных министров кабинет Биньямина Нетаньяху проведёт в четверг, 23 апреля, своё внеочередное заседание, на котором рассмотрит дополнительные послабления к карантинному режиму. В частности, могут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, магазины одежды и обуви, пункты обмена валюты, а также салоны продажи автомобилей.

Вечером 22 апреля несколько министров выступили с критикой действий Минздрава, обвинив его в непоследовательности, отсутствии критериев для возобновления работы тех или иных отраслей, а также в «неоправданной» осторожности. Отчасти это было вызвано критикой в адрес самих министерств, которые, утвердив послабления в карантинный режим, вступившие в силу 19 апреля, внесли в новые правила столько противоречивых пунктов, что это не могло не вызвать раздражения в обществе и в СМИ, отмечает Ynet.

Согласно последним данным, в Израиле подтверждено почти 14,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 189 пациентов с диагнозом Covid-19 скончались.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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