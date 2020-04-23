Экономист объяснил увеличение цены на нефть WTI

Алексей Вольцев

Рост стоимости нефти американской марки WTI на 29 процентов 23 апреля — закономерный откат после резкого падения, спровоцированного спекулянтами. Об этом RT заявил ведущий эксперт Института современного развития экономист Никита Масленников.

Ранее в четверг июньские фьючерсы на североморскую смесь марки Brent в моменте подорожали на 11 процентов — до 22,59 доллара за баррель, на нефть WTI — на 29,03 процента, до 17,78 доллара за баррель. При этом 20 апреля стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2020 года рухнула до 0,01 доллара за баррель, после уйдя в отрицательную зону до минус 55,33 доллара за баррель.

«То, что происходит сейчас, — закономерное и естественное развитие событий, потому что резкий скачок вниз был связан с чисто спекулятивными операциями», — пояснил Масленников.

По словам эксперта, сегодня те нефтяные трейдеры, которые работают с поставочными фьючерсами, успели временно выйти из потерь. «Кроме того, американская администрация уже сделала несколько заявлений о том, что не бросит нефтяную отрасль», — отметил экономист. Всё это способствовало восстановлению рынка.