«Экспекто патронум»: лучшие защитные заговоры от бед, врагов и страхов

Вадим Карасев

Каждый человек обладает своими собственными страхами. У всех есть недоброжелатели и всем на пути периодически встречаются проблемы. Самые лучшие защитные заговоры помогут снизить негативное влияние на вашу жизнь.

Степень нашей уязвимости перед проблемами и опасностями напрямую зависит от состояния нашего естественного защитника — биополя. Усилить его помогут пять эффективных способов. Они помогут открыть заблокированные чакры, привлечь удачу, лучше себя чувствовать, а также поднимут запас сил на новый уровень.

Защитные заговоры от бед

Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют читать подобные заговоры не только перед важными делами и событиями, но и просто каждое утро, чтобы ежедневно ставить на себя оберег от проблем. Вот самые лучшие защитные заговоры.

«Открыв глаза, ищу удачу. Беды стороною обхожу. Чуть что случись — не плачу. Всем вокруг удачу приношу». Этот заговор лучше читать по утрам. Как только вы проснулись, произнесите эти слова, чтобы в течение дня вам чаще улыбалась Фортуна.

«Вода чистая, вода сильная, вода целебная. Спаси меня от проблем и дай сил принять то, что не могу изменить сегодня». Этот заговор читается утром во время умывания или когда вы пьете воду. Как известно, вода обладает мощной силой и энергией, которая хранит нас от проблем.

«Огнем себе путь расчищаю, дабы не встретить проблем на дороге к успеху. Дай мне сил, матушка-Природа, чтобы пройти этот путь и пережить неприятности». Этот заговор можно читать в любое время дня либо проводить с ним дополнительный ритуал утром, параллельно зажигая свечу и проводя ладонью над огнем три раза.

Заговоры от врагов

Враги и недоброжелатели делятся на две большие группы: на тех, о ком мы знаем, и тех, кто нам неизвестен. Для этих двух случаев существуют разные заговоры.

Защитный заговор от известных вам врагов: «Помоги мне, матушка-Природа, спаси меня от лиц, которые я знаю, от рук, которые я чувствую, от слов дурных, которые я слышу. Направь этих людей по пути истинному, чтобы стали они мне друзьями или пропали с моего пути навечно».

Универсальный заговор от недоброжелателей: «Все силы бесплотные призываю помочь мне. Взываю к помощи и защите от всех, кто захочет посягнуть на мой успех, на здоровье мое и моих близких, на успех мой и моих близких. Пусть плохие уходят, а хорошие задерживаются рядом. Честные пусть остаются честными, а ложь и лицемерие несущие исцеляются. Аминь». Чтобы обезопасить себя от токсичных людей и энергетических вампиров, старайтесь пользоваться также соответствующими оберегами.

Заговор от страхов

Страхи есть у всех. Заговоры от страхов помогают успокаивать нервы и преодолевать трудности, возвращать веру в себя. Страхи нередко порождаются недостатком информации или низкой самооценкой.

Заговор от страха: «Прошу Небеса, Воду, Огонь и Землю-матушку защитить меня от страха любого, от незнания, от неведения и сомнений. Пусть помогут мне четыре стихии пройти сквозь любые испытания и помогут духом не упасть в период опасности. Аминь». Этот заговор следует читать в любое время дня и ночи перед сложными делами и перед решением важных задач.