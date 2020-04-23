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Эксперт посоветовала людям сменить стратегию выживания

Эксперт посоветовала людям сменить стратегию выживания
Стратегия выживания человека как вида в настоящее время приводит к разрушению среды его обитания, поэтому необходима смена этой стратегии, чтобы сохранить планету и избежать повторения пандемий, заявила РИА Новости биолог, участник конференций Конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова.

"По мнению вирусологов, если человечество справится с COVID-19, но не изменит своей стратегии вида, то через два года будет еще какая-то пандемия. Вирусов великое множество, и они новые для человека, а когда вирус или паразит новый, то он, как правило, очень опасен, убийственен для организма. Если мы не пересмотрим свои стратегии как вида, то пандемии будут продолжаться. После этой пандемии мы должны понять, как мы будем сохранять свою среду обитания", - сказала Воронцова.

Она отметила, что человек оказывает огромное влияние на все земные экосистемы.

# Россия
По материалам: ria.ru

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