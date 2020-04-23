Эксперт рассказал, что делать, если срезают зарплату в период эпидемии
Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ об объявлении в России из-за эпидемии коронавируса недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат. Затем режим нерабочих дней был продлен до 30 апреля.
"Если организация не приостанавливала свою деятельность, то для нее, с точки зрения обязанностей по выплате заработной платы, ничего не поменялось. В этом случае работник может даже поставить вопрос о ее повышении, если изменились условия труда или объем работы", — объяснил юрист.
Если же организация приостановила свою деятельность, работодатель не может отказаться от выплаты заработной платы, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, добавил он.
Что касается размера зарплаты, то она должна быть сохранена в текущем на момент 25 марта объеме, пояснил Миронов.