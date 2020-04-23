Эксперт рассказал, что делать, если срезают зарплату в период эпидемии

Влада Некрасова

Обязанности работодателя по выплате зарплаты на время нерабочих недель, введенных в России из-за коронавируса, в подавляющем большинстве случаев остаются неизменными, при возникновении разногласий с руководством по этому вопросу,​ работник вправе обратиться в трудовую инспекцию, в прокуратуру и в суд, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом Московской коллегии адвокатов “Защита” Анатолий Миронов.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ об объявлении в России из-за эпидемии коронавируса недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат. Затем режим нерабочих дней был продлен до 30 апреля.

"Если организация не приостанавливала свою деятельность, то для нее, с точки зрения обязанностей по выплате заработной платы, ничего не поменялось. В этом случае работник может даже поставить вопрос о ее повышении, если изменились условия труда или объем работы", — объяснил юрист.

Если же организация приостановила свою деятельность, работодатель не может отказаться от выплаты заработной платы, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, добавил он.

Что касается размера зарплаты, то она должна быть сохранена в текущем на момент 25 марта объеме, пояснил Миронов.