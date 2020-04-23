Эксперты рассказали, каким будет рубль при нефти по 20 долларов

Анастасия Иванова

Стоимость нефти в районе 20 долларов за баррель, ожидаемая в ближайшие месяцы, уже учтена в курсе рубля - он останется в диапазоне 75-80 рублей за доллар, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.

Более отдаленные перспективы рубля будут зависеть от потоков капитала, хотя запаса прочности в отсутствие шоков вполне хватит на два года, оценивают они.

Стоимость нефти марки Brent (июньский фьючерс) с конца прошлой недели за неполные три торговые сессии максимально падала на 43% - с 28 долларов до 15,99 доллара, к минимуму с июня 1999 года. Рубль при этом максимально терял к доллару 4,7%: валюта США поднималась до 77,65 рубля - максимума с 3 апреля.