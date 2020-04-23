Эксперты рассказали о втягивании Индии в противостояние США с Китаем

Анастасия Иванова

Отношения США и Китая превращаются в главную ось мировой политики, для БРИКС данный расклад создает риск внутренних расколов: США уже пытаются втянуть Индию в противостояние с Пекином, со временем они могут подключить Бразилию и ЮАР, говорится в докладе экспертов Международного дискуссионного клуба "Валдай" "БРИКС и пандемия соперничества".

Валдайский клуб в год председательства РФ в БРИКС проанализировал потенциал сотрудничества в рамках группы в период и после пандемии.

"Отношения США и Китая превращаются в главную ось мировой политики первой половины XXI века, что актуализирует вопрос о роли других стран БРИКС. Для БРИКС данный расклад создает, прежде всего, риск внутренних расколов. США уже пытаются втянуть Индию в противостояние с КНР, со временем они могут подключить Бразилию и ЮАР", - говорится в докладе экспертов.

По их прогнозам, борьба развернется и в технологической сфере, где доминируют две платформы – американская и китайская. "Если, к примеру, одна из стран БРИКС сделает выбор в пользу американской платформы и введет ограничения для китайских производителей, ответные меры КНР будут крайне болезненными и последуют незамедлительно", - предупреждают аналитики.