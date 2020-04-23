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Экстренная медпомощь детям из Ростова будет оказываться в областной детской больнице

Экстренная медпомощь детям из Ростова будет оказываться в областной детской больнице

В настоящий момент детям из Ростова-на-Дону экстренная хирургическая помощь оказывается на базе профильных отделений Областной детской клинической больницы (ОДКБ).

В отделения больницы госпитализируют детей с травмами, острыми хирургическими патологиями или ожогами, сообщается на сайте правительства Ростовской области.

В детском медицинском учреждении в настоящее время достаточно мощностей для того, чтобы оказывать помощь маленьким пациентам.

Штат больницы будет дополнительно укомплектован врачами-комбустиологами, которые будут лечить детей с тяжелыми термическими ожогами.

Потоки пациентов в детские больницы сейчас пришлось перераспределить из-за принятого решения по перепрофилирование некоторых медучреждений под инфекционные госпитали. В частности, на базе горбольницы №20 будет дополнительно организовано еще 500 коек под прием больных, заразившихся COVID-19.

Сейчас в больнице проводят ремонтные работы на входах. Пациентов, которые проходили там лечение выписали или перевели в другие стационарные отделения. Пациентов с коронавирусной инфекцией горбольница № 20 будет готова принимать с 28 апреля.

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По материалам: u-f.ru

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