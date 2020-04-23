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Эммануил Виторган: «Мы с женой с трудом устояли перед требованиями Этель»

Эммануил Виторган: «Мы с женой с трудом устояли перед требованиями Этель»
80-летний Виторган признается, что рад проводить время дома в окружении семьи. Актер и его супруга Ирина каждый день умиляются новым выходкам своих маленьких дочерей Этель и Клары.

Эммануил Гедеонович делится в социальной сети трогательными кадрами, в которых показывает подросших малышек. «Отчасти я рад этой ситуации. Все это время я вел активную жизнь и впервые провожу с моими любимыми женой и детьми 24 часа в сутки. Можно сказать, я впервые в жизни остановился и теперь ловлю каждый момент с моими доченьками. Каждое их слово, шаг, взгляд, улыбку. И это бесценно!» — рассуждает Виторган.

Так, многодетный отец отмечает, что у старшей Этель много талантов: девочка очень артистична и любит быть в центре внимания. 


«Когда она слушает музыку, пританцовывая, ее кудри подпрыгивают в такт, и это меня умиляет. А еще она выдумщица с потрясающе богатой фантазией. Смотрю на нее и представляю, кем она станет. С ее потрясающей настойчивостью, она точно далеко пойдет! Вот только сегодня мы с Иришей с трудом устояли перед ее требованиями посмотреть лишний мультик, дать много конфет, телефон и не ложиться спать. Она артистичная и очень находчивая, быстро думает, умеет подобрать ключик и добиться в итоге своего», — делится Виторган.

А вот Клара еще совсем малышка, но, по мнению звездного папы, скоро и она покажет родителям свои таланты. Напомним, что о рождении девочки актер и его жена сообщили в августе прошлого года.

Для Эммануила Гедеоновича ребенок стал четвертым. Поговаривают, что артист серьезно потратился на суррогатную маму — эти услуги обошлись ему почти в 2 миллиона рублей. 

«Я уже очень много лет не был настолько счастлив. Это невероятные ощущения, и возраст родителей в таком случае не важен. Главное, что на свет появился новый человек. Как по этому поводу можно злорадствовать? Теперь у меня есть стимул лучше следить за здоровьем», — делился Виторган-старший.

Фото: Сергей Миланский

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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