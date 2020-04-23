Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились фотографиями принца Луи в честь его дня рождения

Вадим Карасев

Сегодня, 23 апреля, принцу Луи Кембриджскому исполнилось два года. Его родители, 38-летняя Кейт Миддлтон и 37-летний принц Уильям, не стали нарушать праздничную традицию и опубликовали в соцсети новые портреты своего младшего сына. Снимки наследника сделала его мама, которая увлекается фотосъемкой.

Мы рады поделиться фотографиями принца Луи, сделанными герцогиней в апреле этого года, в преддверии его второго дня рождения,

— написали они в своем инстаграме.





Принц Луи

Герцогиня Кембриджская фотографирует детей в особенно важные для них даты, и ее фотоработы нередко становятся официальными портретами младших членов королевской семьи. Своего сына Луи герцогиня Кэтрин запечатлела за уроком рисования, показав испачканные в краске руки ребенка и его рисунок.





Рисунок принца Луи

Сейчас герцогиня Кейт и принц Уильям вместе с тремя детьми находятся в самоизоляции в своем загородном поместье в Норфолке, где у принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи есть возможность играть на свежем воздухе.





Как недавно сообщали инсайдеры, гостей в день рождения младщего сына герцог и герцогиня не ждут, но многочисленные родственники поздравят его по видеосвязи. Скорее всего, Кейт Миддлтон сама приготовит для мужа и детей праздничные угощения.

Я обожаю печь торты! Это стало своего рода традицией. Обычно я не сплю до полуночи и вожусь на кухне с коржами и глазурью. Но мне это очень нравится!

— рассказывала она о своей обычной подготовке к семейным праздникам.







