Киллер и икона стиля: почему все сходят с ума по нарядам Вилланель из "Убивая Еву"

Вадим Карасев

Сериал "Убивая Еву" (Killing Eve) о киллере-психопатке Вилланель (Джоди Комер) и спецагенте Еве (Сандра О), их изощренной игре в кошки-мышки и взаимной одержимости друг другом стал не только одним из самых захватывающих и успешных телепроектов (в копилке уже три премии BAFTA), но и, безусловно, одним из самых модных. Всем поклонникам сериала создатели "Убивая Еву" сделали щедрый подарок — премьера третьего сезона состоялась раньше запланированного. Первый эпизод появился на BBC 13 апреля (изначально анонсировали 26 апреля), и можно не сомневаться, что менее модным он не станет. У сериала, шоураннером которого является Фиби Уоллер-Бридж, появилась новый художник по костюмам Сэм Перри, которая заново переосмыслила яркий гардероб главной героини и ловко связала его с сюжетом. Предлагаем посмотреть на самые эффектные наряды и убедиться, почему все без ума от стильной убийцы.





Вилланель в блузке от Rosie Assoulin и серьгах от Christian Lacroix — кадр из второго сезона

Вопреки стереотипам Вилланель не прячется за невыразительной маскировкой, как того требует ее работа, — она даст фору Кэрри Брэдшоу, ведь одержима она не только убийствами, но и самыми последними коллекциями фэшн-брендов.

В прошлых сезонах (в первом героиню одевала Фиби Де Гайе, во втором эстафету у нее приняла Шарлотт Митчелл) зрители уже могли убедиться, что Вилланель — настоящая модница, которая не знает никаких преград на пути к тому, чтобы обзавестись очередной брендовой вещью, и уж точно не будет скрывать ее потом в шкафу, дожидаясь особого повода, чтобы надеть. Итак, какие же модные уроки можно взять у героини?

1.В любой ситуации — наряжайтесь

Героиня Комер вполне могла бы стать воплощением шуток про то, как некоторые не могут не надеть все лучшее сразу, даже если собираются выкинуть мусор. Даже для обычных бытовых дел вроде приготовления простецкой еды Вилланель выбирает бархатный костюм от Erdem, в котором впору отправляться на богемную вечеринку.





Вилланель в костюме Erdem

2.Оставьте туфельки Золушке

Самым ярким нарядом первых двух сезонов, бесспорно, можно назвать ярко-розовое тюлевое платье от Molly Goddard, в котором Вилланель отправляется не куда-нибудь, а на прием к психиатру.





Вилланель в платье от Molly Goddard





В этом образе можно отметить и одну из фирменных фишек Вилланель — нежные женственные платья она смело сочетает с тяжелой "мужской" обувью. Так было и со светло-голубым платьем от Burberry в первом сезоне. Можно назвать это профдеформацией — наемным убийцам приходится не только вальяжно прогуливаться, но и спешно скрываться, а потому удобная обувь просто необходима.





Но контрасты разных стилей уже не раз были возведены дизайнерами в культ, так что образ принцессы-панка хоть раз в жизни должна повторить каждая модница.





Вилланель в платье от Burberry





Вилланель в платье от Alexander McQueen

3.Присматривайтесь к выбору знаменитостей

Третий сезон явно не будет уступать первым двум по выборке модных нарядов от самых актуальных брендов. Так, во второй серии нового сезона Вилланель появляется в синем платье с цветочным принтом от популярной британской марки The Vampire's Wife.





Вилланель в платье от The Vampire's Wife

Бренд, созданный супругой Ника Кейва Сьюзи Бик, обожают не только актрисы и It-girl, но и представительницы британской монархии, — в платье от марки появлялись принцесса Беатрис и Кейт Миддлтон.





4.Все новое — это извлеченное из бабушкиного шкафа

В новом сезоне Вилланель отправляется в путешествие по Европе, и Перри решила через наряды героини передать определенную атмосферу каждого города. Кроме того, заметно определенное влияние ретростиля, а ведь порой нет лучшего способа освежить свой гардероб, чем вдохновиться модой прошлых лет.





Вилланель в костюме от Halpern

Психоделический костюм Halpern определенно напоминает нам о свингующем Лондоне. В другом эпизоде героиня отправляется в Барселону и появляется на экране в платье с принтом от La DoubleJ в стиле 70-х годов и ковбойских сапогах Golden Goose. Меня действительно тянуло к винтажным принтам La DoubleJ для нового гардероба Вилланель. Желтый цвет кажется таким энергичным и радостным, и он действительно отлично дополнил ее великолепную новую квартиру,

— рассказала Перри в интервью Vogue.





Вилланель в платье от La DoubleJ

Интригует и обещание создателей сериала рассказать больше о прошлом Вилланель и ее истинном "я" (напомним, по сюжету у нее русские корни). Ближе всего к раскрытию этой тайны зрителя подведут в пятом эпизоде.

Одежда, которую носит Вилланель, когда сталкивается со своим прошлым, представляет собой настоящую смесь сталкивающихся цветов и узоров. Общий эффект от наряда заключается в том, чтобы показать немного хаоса и сумасшествия, с которыми она борется внутри себя,

— упомянула в интервью InStyle Перри.

Кстати, по сюжету часть этой одежды принадлежит кому-то из близких героини.





Ностальгию вызывает и один из "домашних" образов Вилланель в полосатой футболке и джинсовом комбинезоне. Возвращающий в 90-е наряд еще напоминает и экранный look героини Кирсти Элли в фильме "Уж кто бы говорил".





Кадр из третьего сезона сериала "Убивая Еву"Кадр из фильма "Уж кто бы говорил"

5.Не бойтесь эксцентрики

В сериале постоянно подчеркивается и тяга героини к некоторой театральности, ведь мода для нее еще и способ играть образами, менять маски и прятать свою персону за ярким фасадом. Впрочем, даже откровенно костюмированные эпизоды — это не просто площадной карнавал, но и изящные модные отсылки.





Даже будучи клоуном на детском празднике, Вилланель добавляет свои авторские штрихи к устоявшемуся образу: парик заплетен в два небрежных пучка, а шею украшает невесомое жабо модного голубого оттенка.





Я очень хотела, чтобы костюм клоуна сочетал в себе и стиль, и веселье. В то же время он должен был пугать детей. Вилланель прилагает много усилий, чтобы сделать свои костюмы "для убийства" правильными. Одежда — важная часть ее работы, и особенно в этом сезоне, Вилланель собирается доказать, что она серьезный профессионал. В то же время, поскольку у нее есть врожденное чувство стиля, она не может не добавить лишних модных деталей, даже когда она маскирует себя для работы,

— рассказала про этот образ Перри.

В другом эпизоде наемная убийца появляется в образе Элтона Джона (особый смак — на заднем плане можно разглядеть его постеры), копируя знаменитые очки в оригинальной оправе, которые стали частью культового образа Рокетмена.













6.Хороший костюм — лучше платья

Ну а фирменной одеждой самой Вилланель можно назвать костюмы. Те, кто смотрел предыдущие серии, знают, что они составляют значительную часть гардероба героини, причем выбирала она как классические смокинги, так и более экстравагантные модели вроде пиджака с лошадьми от Chloé или костюм с красным принтом от Dries Van Noten.





Вилланель в костюме от Chloe и блузке от Isabel MarantВилланель в костюме Dries Van Noten









Вилланель в костюме Hussein Chalayan и ботинках Proenza Schouler





Вилланель в костюме от Lanvin и поясе от Gucci





Тема power dressing продолжается и в новом сезоне, при этом, похоже, Вилланель снова больше симпатизирует выразительным моделям: стоит оценить хотя бы жакет с острыми плечами от Dice Kayek, который она комбинирует с золотистыми ботинками от Simone Rocha.





Вилланель в костюме от Dice Kayek

Она — хамелеон. Ее героиня все время лавирует между традиционно мужскими и женскими силуэтами. Ее наряды имеют огромный элемент маскировки, создавая нового персонажа, даже когда она не убивает,

— рассказала художник по костюмам.





И, надо признать, что Вилланель — отличный стилист. Например, в мешковатом сером костюме от Hussein Chalayan можно увидеть определенные отсылки к гангстерскому стилю, ну а в ее образе в поездке в Оксфорд угадывается Энни Холл (для сцены Шарлотт Митчелл нашла винтажный свитер и брюки с высокой талией от Raey).





7.Оставаться модной и в самоизоляции

Конечно, смотреть на это модное разнообразие в условиях самоизоляции может быть тяжело, но и тут есть чем вдохновиться. В предыдущих сезонах Вилланель уже появлялась на экране в пижаме — в эпизоде побега из больницы это была хлопковая пижама с принтом в стиле комиксов.









Но на этот раз, коротая время дома, героиня выбирает более роскошный вариант — шелковую пижаму светло-оливкового оттенка от Olivia Von Halle с модным контрастным кантом и кюлютами.





Вилланель в пижаме от Olivia Von Halle





А вы смотрите сериал "Убивая Еву"? Какой модный образ хотели бы повторить за ней?