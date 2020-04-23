КиноПоиск HD запустил веб-сериал «Беезумие» от автора «Слуги народа»

Вадим Карасев

Кадр: веб-сериал «Беезумие»

КиноПоиск HD эксклюзивно покажет комедийный веб-сериал «Беезумие» о том, как поставить спектакль в онлайне. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Премьера проекта от режиссера Александра Молочникова состоялась 22 апреля. Главные роли в нем исполнили Игорь Верник, Евгений Стычкин, Максим Матвеев, Кристина Асмус и Аглая Тарасова. Сценаристом выступил Александр Матвеев («Слуга народа») вместе с соавторами из творческого объединения Headlights, а автором идеи и креативным продюсером — Александра Ремизова («Триггер»).

«Этот сериал об артистах, которые привыкли работать без выходных, всегда быть в центре внимания, а теперь вынуждены сидеть дома. Одиночество сводит их с ума: они становятся в буквальном смысле безумными и жаждут работать — репетировать, выплескивать актерскую энергию и получать обратную реакцию в виде лайков и комментариев о том, как они прекрасны. Главные герои нашего сериала — известные актеры, и было бы глупо звать на их роль кого-то другого. Но скажем прямо: не все участники нашего "Беезумия" так же обезумели. Они играют не столько самих себя, сколько свою пародию», — рассказал Молочников.

Сериал «Беезумие» состоит из восьми эпизодов по 15-20 минут. Первая серия уже доступна, новые будут выходить каждую неделю только на КиноПоиск HD.