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Кириленко назвал матчи, которые стоит пересмотреть любителям баскетбола

Кириленко назвал матчи, которые стоит пересмотреть любителям баскетбола
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко назвал матчи, которые, по его мнению, стоит пересмотреть всем любителям баскетбола во время самоизоляции.

"Если мы говорим об играх с моим участием, то, конечно, большие чувства вызывают игра за бронзу с аргентинцами в Лондоне и финал Евробаскета-2007 с испанцами. Очень интересно сравнить даже эти матчи. Когда я пересматривал игры, бросилось в глаза, насколько более зрелой, более "взрослой" по игре уже была наша команда в 2012 году", - сказал Кириленко в интервью РИА Новости в ответ на просьбу назвать три игры, которые он рекомендует пересмотреть всем любителям баскетбола.

"Там, где мы проваливались тактически в Мадриде – в Лондоне уже успевали, взаимопонимание уже было на ином уровне. Третья игра? Пусть будет полуфинал 2007 года с литовцами. Если мы говорим вообще про любые матчи, то чемпионат мира 1998 года. Советую посмотреть полуфинал, где Сергей Панов прошел через всю площадку и принес победу над американцами. И, конечно, финал против сборной Югославии с блок-шотом Михайлову от Желько Ребрачи – игра, где до победы в концовке не хватило совсем чуть-чуть", - добавил Кириленко.

# Россия
По материалам: ria.ru

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