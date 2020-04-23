Кириленко назвал матчи, которые стоит пересмотреть любителям баскетбола
"Если мы говорим об играх с моим участием, то, конечно, большие чувства вызывают игра за бронзу с аргентинцами в Лондоне и финал Евробаскета-2007 с испанцами. Очень интересно сравнить даже эти матчи. Когда я пересматривал игры, бросилось в глаза, насколько более зрелой, более "взрослой" по игре уже была наша команда в 2012 году", - сказал Кириленко в интервью РИА Новости в ответ на просьбу назвать три игры, которые он рекомендует пересмотреть всем любителям баскетбола.
"Там, где мы проваливались тактически в Мадриде – в Лондоне уже успевали, взаимопонимание уже было на ином уровне. Третья игра? Пусть будет полуфинал 2007 года с литовцами. Если мы говорим вообще про любые матчи, то чемпионат мира 1998 года. Советую посмотреть полуфинал, где Сергей Панов прошел через всю площадку и принес победу над американцами. И, конечно, финал против сборной Югославии с блок-шотом Михайлову от Желько Ребрачи – игра, где до победы в концовке не хватило совсем чуть-чуть", - добавил Кириленко.