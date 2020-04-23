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Количество подписчиков Netflix рекордно выросло из-за карантина

Количество подписчиков Netflix рекордно выросло из-за карантина
Стриминговый сервис Netflix заявил о рекордном увеличении количества платных пользователей в первом квартале этого года. За это время количество пользователей увеличилось на 15,77 миллиона, что связано с тем, что очень много людей вынуждено сидеть дома из-за карантинных ограничений, введенных в разных странах.

Предыдущий рекордный рост был зафиксирован в январе-марте 2019 года, тогда количество новых пользователей составляло 9,6 миллиона. Аналитики же прогнозировали повышение показателя в прошлом квартале в среднем на 8,22 миллиона. В Netflix также составляли прогноз три месяца назад и ожидали роста на семь миллионов пользователей.
В пресс-релизе компании отмечается, что ее чистая прибыль в январе-марте увеличилась более чем вдвое – до 709 миллионов долларов или 1,57 доллара в расчете на акцию, по сравнению с 344 миллиона или 0,76 доллара на акцию за аналогичный период прошлого года. Выручка превысила 5,77 миллиарда долларов по сравнению с 4,52 миллиарда годом ранее.
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

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