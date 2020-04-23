Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Конкурс "Моя страна – моя Россия" запускает онлайн-программы для участников

Конкурс "Моя страна – моя Россия" запускает онлайн-программы для участников

Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» – один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – организовал серию дистанционных образовательных программ для участников проекта.

Мероприятия состоят из 3 блоков: "От замысла до реализации" для участников конкурса, "Обмен практиками и технологиями" и "Методическая копилка" для экспертов и педагогов, которые выступают в качестве наставников.

«В очный этап конкурса в этом сезоне прошло 738 человек из 75 регионов Российской Федерации, и мы посчитали важным подготовить участников к данному этапу. Наши эксперты и партнеры расскажут, на что необходимо обратить внимание при подготовке проекта к презентации, поделятся своим опытом и профессиональными практиками. Очень ценно, что к обучению наших конкурсантов подключились эксперты Клуба Лидеров России "Эльбрус", конкурсов "Мастера гостеприимства" и "Учитель будущего", Грантового конкурса молодежных инициатив Росмолодежи, которые входят в платформу "Россия – страна возможностей". Это и дружба, и партнерство, и необходимая синергия для лучшего результата», – рассказала руководитель конкурса "Моя страна – моя Россия", проректор Российского государственного гуманитарного университета Лариса Пастухова.

Подробная информация о датах и времени проведения онлайн-программ будет опубликована на сайте www.moyastrana.ru и в социальных сетях конкурса.

Напомним, что конкурс "Моя страна – моя Россия" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

В Японии сняли 3D-версию советского мультфильма про Чебурашку и крокодила Гену
В Японии сняли 3D-версию советского мультфильма про Чебурашку и
Акунин рассказал об аудиосериале про помощника Фандорина Масу
Акунин рассказал об аудиосериале про помощника Фандорина Масу
Вьетнам распрощался с коронавирусом
Вьетнам распрощался с коронавирусом
В новой Москве к 2023 году построят промышленный технопарк
В новой Москве к 2023 году построят промышленный технопарк
Лунный день сегодня 23 апреля 2020 года
Лунный день сегодня 23 апреля 2020 года
Конкурс "Моя страна – моя Россия" запускает онлайн-программы для участников
Конкурс "Моя страна – моя Россия" запускает онлайн-программы для
Депутат: суд обязал СБУ завести дело о госизмене против Кучмы и Ермака
Депутат: суд обязал СБУ завести дело о госизмене против Кучмы и Ермака
Влад Топалов: «Не мне судить Оксану и Джигана, хватает своей истории с наркотиками и женщинами»
Влад Топалов: «Не мне судить Оксану и Джигана, хватает своей истории
Сербия не сдает и не сдается
Сербия не сдает и не сдается
Глава еще одного региона России обвинил врачей в распространении коронавируса
Глава еще одного региона России обвинил врачей в распространении
В Госдуме оправдали распространителей фейков о коронавирусе
В Госдуме оправдали распространителей фейков о коронавирусе
Песков назвал предложения Навального по борьбе с COVID-19 поверхностными
Песков назвал предложения Навального по борьбе с COVID-19

Топ на сегодня

В Берлине бизнес постепенно возобновляет работу на фоне коронавируса
В Берлине бизнес постепенно возобновляет работу на фоне коронавируса
Когда лучше поехать в Беларусь?
Когда лучше поехать в Беларусь?
Протесты сербской оппозиции: ходили, ходили, да не выходили
Протесты сербской оппозиции: ходили, ходили, да не выходили
Китаец заразил коронавирусом в больницах 78 человек и вынудил закрыть Харбин
Китаец заразил коронавирусом в больницах 78 человек и вынудил закрыть
Топить, не глядя. Трамп приказал уничтожать военные корабли Ирана
Топить, не глядя. Трамп приказал уничтожать военные корабли Ирана

Еще по теме

До конкурса "Учитель будущего" допустят студентов педвузов
«Мастера гостеприимства» начали соревноваться
Дистанционный этап "Лидеры России" стартует 28 октября
Полуфиналистов конкурса «Лидеры России» определят 2 декабря