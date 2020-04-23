Конкурс "Моя страна – моя Россия" запускает онлайн-программы для участников

Вадим Карасев

Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» – один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – организовал серию дистанционных образовательных программ для участников проекта.

Мероприятия состоят из 3 блоков: "От замысла до реализации" для участников конкурса, "Обмен практиками и технологиями" и "Методическая копилка" для экспертов и педагогов, которые выступают в качестве наставников.



«В очный этап конкурса в этом сезоне прошло 738 человек из 75 регионов Российской Федерации, и мы посчитали важным подготовить участников к данному этапу. Наши эксперты и партнеры расскажут, на что необходимо обратить внимание при подготовке проекта к презентации, поделятся своим опытом и профессиональными практиками. Очень ценно, что к обучению наших конкурсантов подключились эксперты Клуба Лидеров России "Эльбрус", конкурсов "Мастера гостеприимства" и "Учитель будущего", Грантового конкурса молодежных инициатив Росмолодежи, которые входят в платформу "Россия – страна возможностей". Это и дружба, и партнерство, и необходимая синергия для лучшего результата», – рассказала руководитель конкурса "Моя страна – моя Россия", проректор Российского государственного гуманитарного университета Лариса Пастухова.



Подробная информация о датах и времени проведения онлайн-программ будет опубликована на сайте www.moyastrana.ru и в социальных сетях конкурса.



Напомним, что конкурс "Моя страна – моя Россия" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".