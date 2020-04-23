“Король тигров” может побить рекорд “Очень странных дел” по просмотрам
Сегодня, 01:14 Лидия Мартынова
. Документальный сериал о владельце частного зоопарка Джо Экзотике набрал 64 миллиона просмотров, отмечает The Verge. Таким образом, проект “Король тигров” почти догнал третий сезон одного из хитов Netflix — проекта "Очень странные дела".
Это впечатляющие цифры для шоу, которое вышло всего месяц назад, не основано на популярной книге и относительно слабо рекламировалось.
Ожидается, что "Tiger King" вполне может сравняться по просмотрам с "Ведьмаком" — самым популярным сериалом на платформе, аудитория которого составила 76 миллионов зрителей.
планируют дальше развивать направление документального кино.
По материалам: ria.ru