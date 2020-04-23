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“Король тигров” может побить рекорд “Очень странных дел” по просмотрам

“Король тигров” может побить рекорд “Очень странных дел” по просмотрам
. Документальный сериал о владельце частного зоопарка Джо Экзотике набрал 64 миллиона просмотров, отмечает The Verge. Таким образом, проект “Король тигров” почти догнал третий сезон одного из хитов Netflix — проекта "Очень странные дела".

Это впечатляющие цифры для шоу, которое вышло всего месяц назад, не основано на популярной книге и относительно слабо рекламировалось.

Ожидается, что "Tiger King" вполне может сравняться по просмотрам с "Ведьмаком" — самым популярным сериалом на платформе, аудитория которого составила 76 миллионов зрителей.


планируют дальше развивать направление документального кино.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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