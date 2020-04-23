Коронавирус может стать лекарством для Европы, США и России: мнение

Алексей Вольцев

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что сегодня почти не осталось людей, считающих, что наш мир представляет собой безопасное и стабильное место, что мы можем легко делать прогнозы на 10, 20 и более лет вперед. Очевидно, что в последнее время как никогда остро в воздухе ощущается приближение фундаментальных перемен. Причем это характерно не только для постсоветского пространства, где ситуация после развала СССР всегда была далека от стабильной, но и для других регионов, всегда славившихся устойчивостью своего развития.

Ситуация с уже утомившим всех коронавирусом вскрыла среди прочего и плачевное состояние однополярной архитектуры международных отношений. О том, что «Фукуяма был не прав» и конца истории в ближайшее время не предвидится, говорили очень многие, но практически всегда — без конкретики. А сегодня налицо полный крах идей неолиберального глобализма.

Европа никогда не будет прежней

«Открытые границы», «свободное передвижение людей и капиталов» — все это оказалось ненадежной формой существования человеческого общества. Чтобы справиться с распространением не самого смертоносного заболевания (согласитесь, Covid-19 — не чума и не черная оспа), государства спешно восстанавливают национальные границы и, что еще важнее, — национальное мышление. Евросоюз сегодня представляет собой не единое пространство, а дачный поселок: каждый сидит за забором, ни о каком единстве говорить в принципе не приходится.

Одновременно с этим мы отмечаем и полную неспособность Брюсселя как общеевропейской столицы хоть как-то повлиять на ситуацию. Где единый центр управления и принятия решений? Где оперативные группировки медперсонала, собранного со всех стран — членов ЕС, которые выезжают в самые проблемные регионы Евросоюза? Их нет, как нет и элементарной взаимопомощи.

Вот уж действительно — друг познается в беде. Итальянские соцсети и СМИ искрят от возмущения: французы, немцы, австрийцы и другие богатые и развитые «партнеры» по единому пространству не оказывают вообще никакой помощи. На этом фоне в глазах итальянцев крайне выигрышно выглядит российское руководство, которое, несмотря на санкционное давление со стороны в том числе и Рима, отправило военную технику, специалистов и средства защиты на помощь в борьбе с коронавирусом. PR-эффект определенно достигнут, и все больше итальянцев задаются вопросом, зачем им нужен такой «союз», который даже не в самой критической ситуации отказывается оказать элементарную помощь, а русские — помогают даже в ответ на несправедливые санкции.

Такого мнения придерживаются и многие другие страны. «Вышеградская группа», состоящая из Польши, Венгрии, Чехии и Словакии, уже давно решила двигаться собственным путем и в любой момент готова распрощаться с Брюсселем. Там давно привыкли решать свои задачи под шумок общеевропейских и глобальных кризисов.

Иными словами, уже сейчас речь может идти о глубинном пересмотре существующей системы взаимоотношений в Европейском союзе. Да, речь пока не идет о демонтаже организации, но дисциплинировать национальные правительства, например в вопросе антироссийских санкций, Брюсселю будет все тяжелее.

США: судьба интроверта

Постепенно сворачивание американской гегемонии началось задолго до эпидемии коронавируса. Но если в 2016 году Вашингтон еще обладал блеском столицы мира, где решаются судьбы далеких и не очень стран, то сегодня, накануне очередных президентских выборов, стало ясно, что Дональд Трамп сможет переизбраться, если ему удастся выйти победителем из пиар-схватки с коронавирусом (или если он найдет крайнего в виде мексиканских мигрантов, распространяющих заболевание).

Помимо этого, ему придется продолжать курс на изоляционизм и развитие национальной экономики. Это то, что привело к нему его сторонников. Попытки демократов перехватить повестку через левую риторику пока не могут увенчаться успехом, а значит, в очередной раз победит тот, кто будет апеллировать к «глубинному народу», в данном случае американскому. А этот народ порядком устал от глобальной гегемонии и хочет просто растить детей где-нибудь в маленьком городке на Среднем Западе. Иными словами, и тут коронавирус играет на руку силам, выступающим против единого глобального проекта управления. Без такого мощного ресурса, как США, эти люди не смогу в полной мере осуществить свой план, а это значит, что у других мировых полюсов есть время набраться сил и решить внутренние проблемы.

Россия: дорога к себе

Кризисная ситуация — это не только тяжелые времена для целых секторов экономики и зона повышенной турбулентности для политической и социальной системы. Когда «стабильность» уже не работает как заклинание по успокоению масс, необходимо быстро и эффективно решить какую-то давнюю проблему, с которой можно связать и нынешние неурядицы. Например, миграционный вопрос. Внутри России все громче звучат призывы избавиться от лишней рабочей силы, которая была нужна в годы роста. Сегодня, когда, по прогнозам председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, число безработных в стране может увеличиться до 8 млн человек, продолжать завозить рабочую силу из-за рубежа может оказаться настоящим плевком в собственных граждан.

Видимо, чувствуя это, государственные политтехнологи начинают понемногу стравливать давление именно в этот свисток. Предложения срочно вывезти всех потерявших работу мигрантов в родные страны звучат в эфире политических ток-шоу на федеральных каналах и находят поддержку в социальных сетях. Все выглядит логично: в стране намечается экономический кризис, работы не будет хватать и своим, так что необходимости в трудовых мигрантах нет. Чтобы, будучи предоставленными самим себе, они не занимались грабежом и другими преступлениями, было бы вполне целесообразно помочь им добраться на родину: провести работу с диаспорами, снабдить каждого QR-кодом и мирно препроводить до пограничного пункта.

Доводами о том, что наши южные соседи закрыли свои границы и люди не могут попасть к себе домой, можно пренебречь. В международном праве давно сложилась норма, согласно которой государство обязано принять своего гражданина, если другие государства не разрешают ему по каким-либо причинам пребывать на своей территории.

Если это будет осуществлено в цивилизованном и гуманном ключе, то российские власти сильно выправят свой рейтинг, справившись одним решением с целым комплексом проблем: высвободятся рабочие места, снизится социальная напряженность в местах скопления мигрантов, можно будет рапортовать о беспрецедентных мерах по по борьбе с заразой.

Одновременно с этим под видом все того же противостояния коронавирусу можно было бы вполне безболезненно пересмотреть структуру взаимоотношений Москвы с соседними государствами. Необходим баланс, который позволит сохранить влияние России в этих регионах, с одной стороны, а с другой — не приведет к внутреннему социальному взрыву.

Ну а наведя порядок на ближних подступах, можно будет куда более уверенно вести себя и на мировой арене.

Андрей Афанасьев