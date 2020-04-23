Кошки с коронавирусом: в США зарегистрированы первые случаи заражения домашних животных COVID-19

Вадим Карасев

Органы здравоохранения США подтвердили, что у двух домашних кошек был получен положительный результат теста на коронавирус — это первые домашние животные, заразившиеся COVID-19.

На веб-сайте центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявили, что кошки жили в разных районах штата Нью-Йорк, который считается эпицентром вспышки коронавируса.

В заявлении сказано, что животные страдают от респираторных проблем, но ожидается, что они полностью выздоровеют.

В первом случае никто в доме, где живёт одна из кошек, не болел коронавирусом, но животное могло заразиться им либо от больного или человека без симптомов COVID-19, который бывал в доме. Либо это произошло через контакт с инфицированным человеком снаружи, говорится в заявлении CDC.

Во втором случае, у владельца второй кошки, тест на коронавирус дал положительный результат. Но другой кот в этом же доме оказался здоров.

Центр CDC уточняет, что в целом определённая роль животных в распространии вируса в Штатах, не доказана, но владельцы домашних питомцев должны держать их в помещении как можно дольше.

Собак следует держать на поводке на расстоянии не менее шести футов от людей и других животных, говорится на сайте.

За пределами США имели место случаи заражения животных вирусом, в том числе в Бельгии, Гонконге и Ухане, сообщает сайт СДС.

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