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Личный водитель Бабкиной прояснил информацию о заражении коронавирусом

Личный водитель Бабкиной прояснил информацию о заражении коронавирусомВалерий КнязевФото: Babkina.ru

Валерий Князев, личный водитель народной артистки России Надежды Бабкиной, прояснил информацию о заражении коронавирусом. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Он опроверг слухи о том, что вместе с семьей заболел COVID-19. Мужчина заявил, что чувствует себя нормально и покидает дом только ради похода в магазин и прогулки с собакой. При этом с певицей он не общался с 27 марта.

«У меня сын вообще живет отдельно. Мне с утра родственники все звонят, волнуются, а среди них есть пожилые люди, у них с сердцем плохо стало», — добавил 65-летний Князев.

Ранее ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев утверждал, что водитель Бабкиной вместе с сыном и женой заразились коронавирусом. Сам Васильев уже поборол этот вирус.

6 апреля Надежда Бабкина попала в больницу. Ее представитель заявлял, что у певицы не обнаружили COVID-19, однако источники ряда СМИ утверждают, что у звезды двухсторонняя пневмония, вызванная коронавирусом.

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По материалам: lenta.ru

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