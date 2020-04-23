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Лидеры ЕС утвердили план по спасению экономики на 540 миллиардов евро

Лидеры ЕС утвердили план по спасению экономики на 540 миллиардов евроФото: Pixabay

Лидеры 27 стран-членов Евросоюза (ЕС) утвердили экстренную программу по спасению европейской экономики объемом в 540 миллиардов евро. Программа будет запущена 1 июня. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, сообщает ТАСС.

Кроме того, лидеры ЕС поручили Еврокомиссии (ЕК) разработать параметры будущего долгосрочного фонда восстановления европейской экономики, которая пострадала из-за пандемии коронавируса. По словам Мишеля, вопрос является срочным.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия задумала план на два триллиона евро по выводу ЕС из вызванного пандемией коронавируса экономического кризиса.

В конце марта аналитики Bloomberg пришли к выводу, что еврозону ждет сильнейший экономический кризис в истории региона на фоне фактической остановки деловой активности из-за коронавируса. Так, индекс деловой активности (PMI) в Европе упал до минимума с 1998 года и установил антирекорд в истории наблюдений в связи с эпидемией COVID-19.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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