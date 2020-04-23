Лифтостроение в России может потерять до 20% спроса из-за коронавируса

Влада Некрасова

Отрасль лифтостроения в России в 2020 году может потерять как минимум 20% спроса из-за распространения коронавирусной инфекции, рассказал РИА Недвижимость президент ассоциации "Российское лифтовое объединение" Сергей Чернышов.

"Остановка строительства влечет за собой снижение влечение спроса на продукцию лифтостроительных предприятий. Если разобрать на примере Москвы, то лифтостроение собирает порядка 15 миллиардов рублей в год. Соответственно, остановка на три месяца ведет к потере до трети выручки. Мы надеемся на лучшие результаты, но ввиду того, что были приостановлены стройки, а фонды капитального ремонта также ушли на карантин, в несколько раз снизилось число конкурсных процедур на замену лифтов. Поэтому в целом мы видим, что отрасль лифтостроения в России может потерять минимум 20% спроса в 2020 году", - сказал Чернышов.

При этом он отметил, что благодаря активным продажам в четвертом квартале 2019 года у производителей лифтов создалась определенная "подушка безопасности", так что кризис лифтовую отрасль может настигнуть только через два месяца.