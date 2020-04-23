Лунный день сегодня 23 апреля 2020 года

Вадим Карасев

Влияние Луны на наши настроение, удачу и жизнь в целом неоднозначно. Оно меняется день ото дня. Астрологи расскажут вам о том, что нас ожидает в этот четверг и каковы наши возможности в каждой из сфер жизни.

Этот день может стать вестником душевного тепла и любви, а также приятных изменений. Обращайте внимание на семь событий, которые предупреждают о скорых переменах к лучшему. В такие дни ничего не происходит просто так и у всего есть своя причина.

Фаза Луны: это день Новолуния в Знаке Тельца. Данное сочетание почти не имеет негативных сторон, но и позитивные аспекты такого союза весьма немногочисленны. Это не самый рядовой и понятный день, но ждать подвохов и резких изменений в судьбе тоже не стоит.

Магнитные бури 23 апреля: активности в магнитосфере Земли не ожидается. Метеочувствительные люди будут чувствовать себя хорошо.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

планирование дел на будущее;смена обстановки дома;покупки;общение с близкими.обман и хитрость;переживания;уединение.

Дома эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют в этот четверг навести хотя бы поверхностный порядок. Учитывая, что это рабочий день, у многих из нас не будет времени на генеральную уборку. Это прекрасное время для планирования ремонта или переезда, подготовки жилища к праздникам, покупки новой мебели или её перестановки по правилам фэн-шуй.

Что надеть сегодня

Это спокойный день, поэтому лучше надевать одежду приглушенных тонов. Астрологи советуют в этот день одеваться соответственно вашему образу жизни. Общительным людям подойдут светло-серый, белый и желтый цвета. Всем, кто усердно трудится, желательно иметь в образе хоть немного оранжевого, зеленого или голубого оттенка.

Очень полезными будут наручные украшения из циркония, серебра или платины. Золото можно носить, но лучше, чтобы его было как можно меньше, потому что его мощная энергетика перебивает силу остальных металлов. Из камней-талисманов полезными будут агат, тигровый глаз и коралл.

Финансы и работа 23 апреля

Это хороший день для интеллектуальной работы. Также повезет тем, кто постоянно находится в разъездах. На дорогах будет относительно спокойно. Люди будут относиться друг к другу более уважительно, поэтому можно обсудить условия труда с начальством.





В это Новолуние полезно производить плановые покупки, оплачивать кредиты и счета, раздавать долги. Также можно продавать ненужные вещи. Не стоит заламывать цену — лучше быть скромнее и не стремиться к обману и легкой наживе. В работе и бизнесе это правило также будет весьма важным.

Любовь и отношения сегодня

Этот четверг хорош для начала новых отношений, но не стоит торопить события и бежать впереди паровоза. Пускай все развивается максимально размеренно. Астрологи советуют научиться наслаждаться каждым мгновением, ведь в любви это самое важное, особенно сейчас, когда Луна нетороплива и спокойна.

Стихия Земли, представленная Тельцом, означает, что сегодня необходимо быть ближе к дому, к родственникам. Вечером после работы лучше поскорее вернуться домой, чтобы провести время со своими близкими. Вы можете отдохнуть вместе, посмотреть кино, расслабиться, поболтать о чем-то наболевшем.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В этот день настроение большинства людей будет стабильным. Вывести кого-то из равновесия будет сложно.

Велика вероятность того, что даже большие неурядицы не смогут выбить многих из нас из колеи. Все неприятное, что произошло недавно, может закончиться в этот день. Не забывайте о том, что ваша уверенность является фундаментом удачи в такие дни.