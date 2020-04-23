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Лунный календарь окрашивания волос на май 2020 года

Лунный календарь окрашивания волос на май 2020 года

В мае будет множество позитивных дней, когда можно смело красить волосы и привлекать этим в свою жизнь благополучие. Рекомендации астрологов помогут правильно выбрать время для похода к стилисту и обновления цвета волос.


Окрашивание волос предоставляет возможность меняться, оставаясь при этом собой. Многие знают о том, что новый оттенок может стать толчком к новым открытиям, поэтому так важно выбирать цвета и время для проведения окрашивания. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать также о том, какой силой обладают локоны, чтобы прибегать к ней для защиты и привлечения успеха.

1 мая: рост Луны во Льве — отличное время для того, чтобы освежить цвет волос. Окрашивание натуральными красителями поможет найти общий язык с нужными людьми.

2, 3 мая: окрашивание волос под влиянием Девы пройдет удачно. В эти дни также будут полезны натуральные красители. Светлые и медовые оттенки помогут привлечь в жизнь материальное благополучие и быстро решить вопросы, связанные с бизнесом.

4, 5 мая: рост ночного светила продолжается, и в это время Луна будет находиться в Весах. Этот союз удачен для обновления цвета волос: он хоть и не продержится долго, но станет источником отличного настроения и вдохновения. Уместным будет использование оттеночных шампуней.

6, 7 мая: оба дня Луна проведет в Скорпионе, а 7 числа будет Полнолуние. В эти дни окрашивание поможет стать увереннее в себе и побороть страх перед неизвестностью. Астрологи рекомендуют темные оттенки, которые подчеркнут непоколебимость.


8, 9 и 10 мая: три дня Луна пробудет в созвездии Стрельца. В этот период краситься лучше в утренние часы и только у проверенного мастера. Светлые оттенки помогут справиться с грустью и хандрой, а также придадут образу легкость.

11, 12 мая: убывающая Луна проведет два дня в Козероге. Окрашивание 11 числа будет неуместным из-за опасности получить не тот результат. 12 мая красить волосы стоит тем, кто нуждается в положительных эмоциях и готов к новым открытиям.

13, 14 мая: под влиянием Луны в Водолее краситься лучше в светлые оттенки. С их помощью проще привлечь в жизнь позитивные перемены, а также найти выход из сложных ситуаций. Окрашивание можно проводить и дома, соблюдая меры предосторожности.

15, 16 и 17 мая: три дня Луна проведет в Рыбах, однако краситься 15 и 17 числа нежелательно. Смена цвета волос в этот период может привести к конфликтам и раздражительности. 16 мая окрашивание волос пойдет на пользу тем, кому не хватает уверенности в себе.

18, 19 мая: влияние Овна будет неоднозначным, и если 18 числа окрашивание волос может стать причиной плохого настроения и даже самочувствия, то 19 мая смена цвета принесет однозначно положительный результат. В этот день можно смело экспериментировать, окрашивая волосы в необычные оттенки и используя разные техники нанесения красителей.

20, 21 и 22 мая: в среду локоны лучше не красить, чтобы избежать столкновения с нежелательными людьми. Окрашивание волос 21 мая может стать причиной трудностей с деньгами. Новолуние в Тельце также не подходит для окрашивания, которое может стать причиной оттока энергии.


23, 24 мая: Луна начинает свой рост, перемещаясь в Знак Близнецов. Красить волосы в эти дни — к прибыли и укреплению здоровья. Новый цвет принесет удачу, если подобрать его в соответствии со своим Зодиакальным созвездием.

25, 26 мая: Луна в Раке влияет на настроение не лучшим образом, а значит, нужно искать способы его поднять. 25 мая окрасить волосы в естественные оттенки стоит тем, кому нужна стабильность. 26 числа благодаря новому цвету волос получится привлечь позитивные перемены.

27, 28 и 29 мая: три дня Луна проведет в созвездии Льва. 27 мая окрашивание может стать причиной дурного настроения, а 29 мая локоны после окрашивания станут ломкими. Удачным днем для экспериментов будет 28 число, когда любой оттенок будет уместным и не навредит естественной красоте волос.

30, 31 мая: рост Луны в Деве — отличное время для окрашивания. Новые оттенки наделят бодростью и уверенностью, необходимой для борьбы с недоброжелателями и завистниками.

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По материалам: dailyhoro.ru

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