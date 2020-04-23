Мадуро выдал крупным фермерам кредиты в криптовалюте петро

Алексей Вольцев

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе телевизионного эфира выдал кредиты в национальной криптовалюте петро компаниям, занятым в производстве зерновых.

"Для посева зерновых мы выдадим кредит компании-агломерату Agrosur в размере 566 тысяч петро. Петро финансирует производство!" - сообщил президент, прежде чем вручить чек на криптовалюту генеральному директору компании.

Согласно последним официальным данным, курс петро составляет чуть более 55 долларов, таким образом размер крупнейшего из выданных сегодня криптокредитов превышает 31 миллион долларов США. Две недели назад стоимость привязанной к венесуэльской нефти криптовалюты была на 30% ниже.

В январе президент Мадуро подписал указ, санкционирующий продажи нефти за петро и отметил, что целью для страны является перевод всей продажи нефти в стране на петро.

Петро была выпущена в оборот с 20 февраля 2018 года. Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти. Изначально Мадуро определил стоимость одного петро в цену одного барреля венесуэльской нефти, или 60 долларов.