Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Мечети Краснодарского края и Адыгеи будут закрыты для посещения в Рамадан

Мечети Краснодарского края и Адыгеи будут закрыты для посещения в Рамадан

Мечети Краснодарского края и Адыгеи будут закрыты для посещения в Рамадан

Духовное управление мусульман в Краснодарском крае и Республики Адыгеи сообщает, что из-за введенных ограничительных мер мусульмане в Священный месяц Рамадан не смогут совершать в мечетях коллективные намазы. К такому решению пришло духовенство из-за продления ограничительных мер в Адыгее и Краснодарском крае в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции на неопределенный срок.

В этом году Священный месяц Рамадан приходится на заход солнца 23 апреля. И с 24 апреля мусульмане начнут соблюдать первый день поста. На протяжении месяца все верующие отказываются в течение всего светового дня от питья, пищи, под запретам все развлечения и супружеские отношения.

Но этот год будет особенным в истории верующих. И вход в мечети будет закрыт. Пандемия коронавируса внесла существенные коррективы во всех священных праздниках весны 2020 года.

Духовное управление просят всех мусульман Краснодарского края и Адыгеи оставаться дома и не посещать мечети. Кроме того всем мусульманам советуют совершать намаз, разговения и другие поклонения в месяц Рамадан самостоятельно в домашних условиях. Данные изменения в праздновании продлятся до особого распоряжения, как уточняет духовное управление. Об этом сообщают Кубанские Новости.

Читайте также: Губернатор Кубани поздравил жителей региона с Пасхой
# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Правительство Ливии обвинило ЧВК Вагнера в применении химического оружия
Правительство Ливии обвинило ЧВК Вагнера в применении химического
«Экспекто патронум»: лучшие защитные заговоры от бед, врагов и страхов
«Экспекто патронум»: лучшие защитные заговоры от бед, врагов и страхов
Биолог посоветовала человечеству сменить стратегию выживания
Биолог посоветовала человечеству сменить стратегию выживания
Концерн "Укроборонпром" планируют ликвидировать
Концерн "Укроборонпром" планируют ликвидировать
Наоми Кэмпбелл раскрыла секрет идеальной фигуры: "Я ем один раз в день"
Наоми Кэмпбелл раскрыла секрет идеальной фигуры: "Я ем один раз в
В России задумали создать единый центр контроля за водителями
В России задумали создать единый центр контроля за водителями
Израиль ужесточит карантин на сутки перед возможным послаблением мер
Израиль ужесточит карантин на сутки перед возможным послаблением мер
Сын Яны Поплавской женился на бывшей супруге
Сын Яны Поплавской женился на бывшей супруге
Кириленко назвал матчи, которые стоит пересмотреть любителям баскетбола
Кириленко назвал матчи, которые стоит пересмотреть любителям
Okko раскроет россиянам тайные сокровища Эрмитажа и секреты успеха спортсменов
Okko раскроет россиянам тайные сокровища Эрмитажа и секреты успеха
Цены на нефть отыгрывают рекордный обвал
Цены на нефть отыгрывают рекордный обвал
В Кремле рассказали, когда может состояться саммит "пятерки" СБ ООН
В Кремле рассказали, когда может состояться саммит "пятерки" СБ ООН

Топ на сегодня

Минск отблагодарил приславшие гуманитарную помощь страны тракторами
Минск отблагодарил приславшие гуманитарную помощь страны тракторами
Ученый рассказал, как заниматься физкультурой в самоизоляции
Ученый рассказал, как заниматься физкультурой в самоизоляции
Спикер парламента Чечни объяснил появление военных плановыми учениями
Спикер парламента Чечни объяснил появление военных плановыми учениями
В ДНР заявили о 13 нарушениях перемирия в Донбассе за сутки
В ДНР заявили о 13 нарушениях перемирия в Донбассе за сутки
Эксперт: Если «запылают субъекты», ситуация в России выйдет из-под контроля
Эксперт: Если «запылают субъекты», ситуация в России выйдет из-под

Еще по теме

Пандемия вмешалась в требования Рамадана: Эр-Рияд обдумывает изменения
Ураза-байрам - 2016: когда наступает, как празднуют, поздравления в стихах и смс
Ураза-байрам 2019 – какого числа начинается праздник, особенности празднования
Турция не признала киевский муфтият Крыма