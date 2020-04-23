Мечети Краснодарского края и Адыгеи будут закрыты для посещения в Рамадан

Вадим Карасев

Духовное управление мусульман в Краснодарском крае и Республики Адыгеи сообщает, что из-за введенных ограничительных мер мусульмане в Священный месяц Рамадан не смогут совершать в мечетях коллективные намазы. К такому решению пришло духовенство из-за продления ограничительных мер в Адыгее и Краснодарском крае в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции на неопределенный срок.

В этом году Священный месяц Рамадан приходится на заход солнца 23 апреля. И с 24 апреля мусульмане начнут соблюдать первый день поста. На протяжении месяца все верующие отказываются в течение всего светового дня от питья, пищи, под запретам все развлечения и супружеские отношения.

Но этот год будет особенным в истории верующих. И вход в мечети будет закрыт. Пандемия коронавируса внесла существенные коррективы во всех священных праздниках весны 2020 года.

Духовное управление просят всех мусульман Краснодарского края и Адыгеи оставаться дома и не посещать мечети. Кроме того всем мусульманам советуют совершать намаз, разговения и другие поклонения в месяц Рамадан самостоятельно в домашних условиях. Данные изменения в праздновании продлятся до особого распоряжения, как уточняет духовное управление. Об этом сообщают Кубанские Новости.

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