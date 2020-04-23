Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Министру спорта снова добавили заместителей

Министру спорта снова добавили заместителей

Тема: Какие законы вступают в силу


До семи замов разрешено принимать на работу министру спорта Российской Федерации. Это уже второе изменение штатного расписания ведомства за последние два месяца. Увеличение ведомственных расходов на его обеспечение по-прежнему не предусмотрено.    

Соответствующее постановление кабмина от 13 апреля 2020 года № 499 «О внесении изменения в пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 31 мая 2012 г. № 536» вступает в силу сегодня, 23 апреля.

Ранее Минспорта РФ позволялось иметь до пяти заместителей главы ведомства, в том числе одного первого зама и одного статс-секретаря — заместителя министра, а также до 10 департаментов по основным направлениям деятельности министерства.

С 20 февраля 2020 года максимальное число замминистров увеличили до шести. С 23 апреля 2020 года их может быть до семи человек.  

Указом президента России от 21 января 2020 года на пост министра спорта назначен Олег Матыцин, ранее занимавший должность главы Международной федерации студенческого спорта.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

У борьбы с COVID есть наследие: новые больницы и медтехника могут и дальше помогать людям
У борьбы с COVID есть наследие: новые больницы и медтехника могут и
Трамп частично запретил иммиграцию в США
Трамп частично запретил иммиграцию в США
Миру предсказали четыре года нефтяного кризиса
Миру предсказали четыре года нефтяного кризиса
Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились фотографиями принца Луи в честь его дня рождения
Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились фотографиями принца Луи в
Иван Краско: «Я просто как бомж»
Иван Краско: «Я просто как бомж»
Право московских полицейских штрафовать по региональному закону объяснили
Право московских полицейских штрафовать по региональному закону
Россияне собрались сократить расходы на большинство товаров
Россияне собрались сократить расходы на большинство товаров
В Москве скончались еще 27 человек с подтвержденным Covid-19
В Москве скончались еще 27 человек с подтвержденным Covid-19
Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе
Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе
Эксперт рассказал, что делать, если срезают зарплату в период эпидемии
Эксперт рассказал, что делать, если срезают зарплату в период эпидемии
Пик коронавируса в России ожидается в мае — Песков
Пик коронавируса в России ожидается в мае — Песков
Боня предложила миллионам подписчиков поверить в теорию заговора о коронавирусе
Боня предложила миллионам подписчиков поверить в теорию заговора о

Топ на сегодня

Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии COVID-19
Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии COVID-19
Путин обсудит с главами двух регионов борьбу с коронавирусом
Путин обсудит с главами двух регионов борьбу с коронавирусом
Штат США подал в суд на Китай из-за коронавируса
Штат США подал в суд на Китай из-за коронавируса
58-летняя Мег Райан тайно сыграла свадьбу
58-летняя Мег Райан тайно сыграла свадьбу
Тесты на антитела к коронавирусу в России могут начать делать уже в мае
Тесты на антитела к коронавирусу в России могут начать делать уже

Еще по теме

У министра спорта станет больше заместителей
В двух министерствах увеличится штат сотрудников
Авиационной промышленности увеличили финансирование
Нарушителей правил теплоснабжения накажет Минэнерго