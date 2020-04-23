Министру спорта снова добавили заместителей

Анастасия Иванова

Тема: Какие законы вступают в силу

До семи замов разрешено принимать на работу министру спорта Российской Федерации. Это уже второе изменение штатного расписания ведомства за последние два месяца. Увеличение ведомственных расходов на его обеспечение по-прежнему не предусмотрено.

Соответствующее постановление кабмина от 13 апреля 2020 года № 499 «О внесении изменения в пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 31 мая 2012 г. № 536» вступает в силу сегодня, 23 апреля.

Ранее Минспорта РФ позволялось иметь до пяти заместителей главы ведомства, в том числе одного первого зама и одного статс-секретаря — заместителя министра, а также до 10 департаментов по основным направлениям деятельности министерства.

С 20 февраля 2020 года максимальное число замминистров увеличили до шести. С 23 апреля 2020 года их может быть до семи человек.

Указом президента России от 21 января 2020 года на пост министра спорта назначен Олег Матыцин, ранее занимавший должность главы Международной федерации студенческого спорта.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.