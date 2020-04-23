Минстрой получает обращения о социальной напряжённости среди трудовых мигрантов

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Министерство строительства и ЖКХ России получает от остановивших из-за коронавируса работу застройщиков обращения о росте социальной напряжённости среди трудовых мигрантов. Об этом заявил глава ведомства Владимир Якушев в эфире телеканала РБК.

«Вопросы такие идут, мы их обсуждаем», — ответил Якушев на вопрос о росте социальной напряжённости среди иностранных рабочих.

По его словам, у крупных застройщиков созданы специальные штабы, которые «находят, как решить эту задачу».

С 13 апреля в Москве из-за ситуации с коронавирусом приостановлено выполнение строительных и ремонтных работ. Ограничение не коснулось только объектов медицинского назначения, метро и транспорта.