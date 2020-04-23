Минздрав объявил об окончании эпидемии гриппа в России

Влада Некрасова

Сезонная эпидемия гриппа в России завершена, сообщили специалисты Научно-исследовательского института гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России.

«Эпидемия гриппа в России закончилась, однако заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на этой неделе показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (в 61 городе) в среднем по населению в целом составил 321,3 случаев гриппа и ОРВИ на 100 тыс. населения, что ниже недельного эпидемического порога (718,0) -55,2%, и ниже пост-эпидемической базовой линии для гриппа и ОРВИ (636,2) на -49,5%.

«Превышение эпидпорогов по населению в целом не выявлено, и только среди взрослого населения пороги превышены в 6 городах и еще в 6 городах — незначительно», — добавили специалисты.