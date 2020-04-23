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Минздрав Украины выявил крупную задолженность за лекарства

Минздрав Украины выявил крупную задолженность за лекарства
В ходе аудита в Минздраве обнаружили задолженность международных закупочных организаций по поставкам лекарств, закупленных ими за госсредства, на сумму 5,3 млрд грн. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова.

"По ситуации с закупкой лекарственных средств: мы видим большую сумму задолженности международных организаций, которая достигает 5,3 млрд грн", - сказала она, отметив, что эта сумма накопилась за разные годы.

"Нам нужно сейчас детально разбираться, каким образом происходит закупка и доставка лекарств, какие сроки использования этих препаратов, и разложить это по полочкам, чтобы понять, как нужно двигаться дальше", - сказала замминистра.
Она также сообщила, что Минздрав "более двух месяцев не проводил заседания постоянной рабочей группы по вопросам закупки лекарств".

Тем не менее, по словам Шаталовой, Минздрав готов возобновить работу по закупке лекарств и начал формировать номенклатуру закупок. "Нам нужно определить перечень лекарственных средств и эта работа уже началась. Мы согласовали со всеми министерствами, надеемся, что в самый короткий срок эти процессы запустим", - сказала замминистра.

По ее словам, есть также "много вопросов по паспортам бюджетных программ, которые находятся в Минфине".
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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