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Миру предсказали четыре года нефтяного кризиса

Миру предсказали четыре года нефтяного кризисаФото: Leonhard Foeger / Reuters

Ведущий исследователь Института иностранных дел Италии (IAI) Лука Франдза предсказал миру четыре года нефтяного кризиса. Слова специалиста приводит ТАСС.

«Обычно спрос на нефть постепенно повышается на фоне низких цен, однако из-за дополнительных вводных — таких, как пандемия — восстановление спроса будет долгим, и в еврозоне спрос может вернуться на докризисный уровень не раньше последнего квартала 2024 года», — отметил Франдза.

По его мнению, главной причиной аномально низких мировых цен на топливо стала не пандемия коронавируса и вызванный ею экономический кризис, а нараставший со временем перекос на мировом рынке в сторону предложения. В результате оно существенно превысило спрос.

Дальнейшее усугубление ситуации может привести к банкротству нефтяных компаний, в первую очередь американских добытчиков сланцевой нефти, считает Франдза.

20 апреля впервые в истории была зафиксирована отрицательная цена на нефть. Стоимость фьючерсных контрактов на баррель топлива американской марки WTI с поставкой в мае доходила до минус 40 долларов.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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