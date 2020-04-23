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Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых, сообщила пресс-служба кабмина.

Президент России Владимир Путин 16 апреля предложил запустить специальную льготную программу ипотеки со ставкой 6,5% на покупку жилья в новостройках. Все, что выше этого уровня, будет субсидироваться государством. Некоторые банки стали принимать заявки по этой программе, не дожидаясь постановления правительства.

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых. Утвердить ее поручил президент Владимир Путин", - указано в сообщении.


Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 3 миллионов рублей в других регионах страны. Минимальный взнос составляет 20%.

Также добавляется, что программа позволит обеспечить выдачу до 250 тысяч новых жилищных кредитов.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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