Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Мосфильм планирует 9 мая выложить отреставрированный фильм "Освобождение"

Мосфильм планирует 9 мая выложить отреставрированный фильм "Освобождение"

Мосфильм планирует 9 мая выложить отреставрированный фильм "Освобождение"
Мосфильм планирует выложить все пять частей военно-исторической киноэпопеи "Освобождение" режиссера Юрия Озерова на своем YouTube-канале 9 мая, так как из-за закрытия кинотеатров не удалось пустить картину в прокат, сообщил РИА Новости гендиректор киноконцерна Карен Шахназаров.

Ранее стало известно, что Мосфильм проводит работу по реставрации киноэпопеи к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мосфильм планировал выпустить картину в широкий российской прокат в мае, однако в связи со сложной эпидемиологической ситуацией кинотеатры страны закрыты.


"Сейчас смотрел пятую часть - картина выглядит потрясающе, батальная сцена - шедевр. Наши специалисты очень хорошую работу провели. Хотелось бы к 9 мая порадовать зрителей, думаю, что выложим отреставрированную версию на нашем YouTube-канале, сразу пять частей. Это будет хороший подарок для российских любителей кино, так как картина, безусловно, выдающаяся", - рассказал Карен Шахназаров.

По его словам, маловероятно, что картину получится выпустить в широкий прокат после снятия ограничительных мер и открытия кинотеатров.

"У меня большое подозрение, что кинотеатры раньше осени не откроются, даже если эпидемия в скором времени пойдет на спад, все равно будут действовать ограничения, получается, слишком долго придется ждать до выхода в прокат, что не имеет смысла", - добавил он, отметив, что не обдумывал еще решение о выпуске фильма в прокат в следующем году.

Кинополотно "Освобождение" создавалось режиссером Озеровым в период с 1967 по 1972 год. Военно-историческая лента состоит из пяти отдельных фильмов – "Огненная дуга", "Прорыв", "Направление главного удара", "Битва за Берлин" и "Последний штурм". В пяти частях картины отражены важнейшие этапы Великой Отечественной войны: сражение на Курской дуге, форсирование Днепра, освобождение Киева, Тегеранская конференция, напряженные бои за Берлин и штурм Рейхстага, капитуляция нацистской Германии, конференция глав антигитлеровской коалиции в Ялте.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Источники анонсировали совещание по поддержке автопрома с участием Путина
Источники анонсировали совещание по поддержке автопрома с участием
Коронавирус может стать лекарством для Европы, США и России: мнение
Коронавирус может стать лекарством для Европы, США и России: мнение
В записи нового альбома Леди Гаги поучастовали Элтон Джон и Ариана Гранде
В записи нового альбома Леди Гаги поучастовали Элтон Джон и Ариана
Американцы предпочли борьбу с коронавирусом экономическим интересам
Американцы предпочли борьбу с коронавирусом экономическим интересам
Хлоя Севиньи сфотографировалась для обложки глянца на девятом месяце беременности
Хлоя Севиньи сфотографировалась для обложки глянца на девятом месяце
Вассерман спрогнозировал воссоединение СССР после коронавируса
Вассерман спрогнозировал воссоединение СССР после коронавируса
Российские рестораторы оценили план открытия кафе после завершения самоизоляции
Российские рестораторы оценили план открытия кафе после завершения
Зеленскому разрешили не декларировать поездку в Оман
Зеленскому разрешили не декларировать поездку в Оман
Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых
Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых
Мосфильм планирует 9 мая выложить отреставрированный фильм "Освобождение"
Мосфильм планирует 9 мая выложить отреставрированный фильм
Врачей в Москве обязали тестировать на коронавирус пациентов с симптомами ОРВИ
Врачей в Москве обязали тестировать на коронавирус пациентов с
Пухлый грустный пес стал символом самоизоляции
Пухлый грустный пес стал символом самоизоляции

Топ на сегодня

Когда лучше поехать в Беларусь?
Когда лучше поехать в Беларусь?
Топить, не глядя. Трамп приказал уничтожать военные корабли Ирана
Топить, не глядя. Трамп приказал уничтожать военные корабли Ирана
Илон Маск научит Tesla плавать
Илон Маск научит Tesla плавать
Соратников Саакашвили призвали не играть с огнем из-за митингов в Марнеули
Соратников Саакашвили призвали не играть с огнем из-за митингов
Приоритет малых стран в глазах больших явно убывает — Лукьянов
Приоритет малых стран в глазах больших явно убывает — Лукьянов

Еще по теме

Фильм «Асса» повторно вышел в прокат после реставрации
Киностудия «Мосфильм» отмечает 95-летний юбилей
Повторный прокат фильма "Курьер" Шахназарова перенесли
Путин наградил госнаградами Шаханзарова, Церетели и еще 250 человек