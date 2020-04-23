Мосфильм планирует 9 мая выложить отреставрированный фильм "Освобождение"

Анастасия Иванова

Мосфильм планирует выложить все пять частей военно-исторической киноэпопеи "Освобождение" режиссера Юрия Озерова на своем YouTube-канале 9 мая, так как из-за закрытия кинотеатров не удалось пустить картину в прокат, сообщил РИА Новости гендиректор киноконцерна Карен Шахназаров.

Ранее стало известно, что Мосфильм проводит работу по реставрации киноэпопеи к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мосфильм планировал выпустить картину в широкий российской прокат в мае, однако в связи со сложной эпидемиологической ситуацией кинотеатры страны закрыты.





"Сейчас смотрел пятую часть - картина выглядит потрясающе, батальная сцена - шедевр. Наши специалисты очень хорошую работу провели. Хотелось бы к 9 мая порадовать зрителей, думаю, что выложим отреставрированную версию на нашем YouTube-канале, сразу пять частей. Это будет хороший подарок для российских любителей кино, так как картина, безусловно, выдающаяся", - рассказал Карен Шахназаров.

По его словам, маловероятно, что картину получится выпустить в широкий прокат после снятия ограничительных мер и открытия кинотеатров.

"У меня большое подозрение, что кинотеатры раньше осени не откроются, даже если эпидемия в скором времени пойдет на спад, все равно будут действовать ограничения, получается, слишком долго придется ждать до выхода в прокат, что не имеет смысла", - добавил он, отметив, что не обдумывал еще решение о выпуске фильма в прокат в следующем году.

Кинополотно "Освобождение" создавалось режиссером Озеровым в период с 1967 по 1972 год. Военно-историческая лента состоит из пяти отдельных фильмов – "Огненная дуга", "Прорыв", "Направление главного удара", "Битва за Берлин" и "Последний штурм". В пяти частях картины отражены важнейшие этапы Великой Отечественной войны: сражение на Курской дуге, форсирование Днепра, освобождение Киева, Тегеранская конференция, напряженные бои за Берлин и штурм Рейхстага, капитуляция нацистской Германии, конференция глав антигитлеровской коалиции в Ялте.