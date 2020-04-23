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На Кубани рассказали, как пройдет празднование Дня Победы

На Кубани рассказали, как пройдет празднование Дня Победы

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, как в регионе пройдет празднование 9 мая. Об этом сообщает Комсомольская правда Кубань.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил о переносе Парада Победы не только на главной площади страны, но и в регионах. В связи с этим, администрация Краснодарского края нашла альтернативный выход, как поздравить ветеранов Великой Отечественной войны.

9 мая на региональном телевидении Кубани весь день будут транслировать фильмы про войну, интервью с участниками тех страшных событий. Но главный сюрприз  будет организован во дворах домов, где живут ветераны. Там пройдут мини концерты с участием артистов не более 4 человек. Своими выступлениями они поздравят участников Великой Отечественной войны с важнейшей памятной датой.

, - заявил глава Кубани.

Вениамин Кондратьев также сообщил о том, что возложение цветов у военных памятников и Вечного огня пройдет в Краснодарском крае без массового скопления людей.

Также глава региона рассказал о материальной помощи ветеранам. Из бюджета было выделено на это порядка 500 миллионов рублей. Более 2 тысяч участников боевых действий получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. А 3382 ветеранам Краснодарского края выделят средства на ремонт жилья.

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По материалам: u-f.ru

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