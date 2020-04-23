На внеочередной конференции СБР обсудят вопросы выборов главы и правления

Алексей Вольцев

На внеочередной конференции Союза биатлонистов России (СБР) будут обсуждаться вопросы выборов правления и президента организации, сообщил РИА Новости вице-президент СБР Сергей Чепиков.

В четверг было объявлено, что правление союза приняло решение о проведении внеочередной отчетно-выборной конференции организации для определения путей выхода из сложившейся кризисной ситуации. Глава СБР Владимир Драчев сообщил РИА Новости, что не участвовал в заседании, а информацию о решении он получил от корреспондента агентства.

"Выборы правления и президента СБР, - ответил Чепиков на вопрос, какие моменты будут подниматься на конференции. - Говорить о дате пока сложно, потому что все зависит от пандемии".