Наоми Кэмпбелл раскрыла секрет идеальной фигуры: "Я ем один раз в день"

Вадим Карасев

У всех моделей, как правило, есть свои секреты красоты: кто-то, чтобы всегда оставаться в прекрасной форме, начинает день с зеленого смузи, кто-то не ест молочную продукцию, а кто-то регулярно практикует интервальное голодание и разгрузочные дни. Свой способ поддерживать идеальную фигуру есть и у 49-летней супермодели Наоми Кэмпбелл. Звезда призналась, что ест всего один раз в день.

Я обедаю. Обед — это и мой ужин тоже, потому что на самом деле я ем только раз в день,

— рассказала она изданию The Sun.





Балует же себя она по воскресеньям — в этот день она готовит десерты, пирожные и пудинги. Модель призналась, что не использует молочную продукцию и глютен в приготовлении блюд.

Я ем, когда мне этого хочется, и не голодаю. Если я хочу устроить себе день без еды, я просто пью воду или сок. Все зависит от того, как я себя чувствую. В жару иногда мне просто хочется сделать сок,

— сказала она.

Кэмпбелл добавила, что заранее никогда не планирует, в какой именно день и сколько раз в неделю она будет голодать. Все зависит от ее личного самочувствия.

Это может быть один, а может быть и два дня в неделю. Делаю это тогда, когда мне хочется это сделать,

— призналась Наоми.





Модель также сказала, что во время ее активной карьеры на подиуме она часто практиковала фастинг, то есть интервальное голодание. Такое питание, к слову, очень популярно среди многих звезд. Так, его придерживаются Дженнифер Энистон, Молли Симс, Хью Джекман и многие другие знаменитости.



