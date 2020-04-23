Неожиданный поворот: САП переквалифицировала дело о "пленках Ермака" и отдала его полиции

Алексей Вольцев

Материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом, которые получили название «пленки Ермака», передали в Нацполицию. Об этом в Facebook сообщает юридическая компания «Миллер».

Адвокаты «Миллер» узнали, что САП, которая осуществляла надзор за делом о «пленках Ермака», изменила квалификацию производства с «Злоупотребление влиянием» на «Мошенничество» и еще 17 апреля передала дела Нацполиции.

Юристы объяснили в чем различия этих обвинений: «Суть злоупотребления влиянием в том, что лицу дают деньги за то, что оно повлияет на принятие решений кем-то другим. А суть мошенничества в том, что лицо, злоупотребляя доверием, выманивает деньги, просто для собственного обогащения».

Адвокаты также уточнили, что мошенничество, в отличие от злоупотребления влиянием, не относится к коррупционным преступлениям, поэтому дело больше не будут расследовать детективы НАБУ.

Напомним, нардеп от «Слуги народа» Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака- Дениса Ермака — проводит переговоры о трудоустройстве на определенные должности в органах власти.

Сам Денис Ермак называл пленки нарезкой.

Позже САП по заявлению Лероса начала уголовное производство. В отношении Лероса правоохранители также открыли уголовные дела по четырем статьям.