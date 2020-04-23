Ни одна партия Верховной Рады не отказалась от бюджетных денег

Лидия Мартынова

Глава Национального агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков сообщил, что ни одна политическая партия не отказалась от госфинансирования."Ни одна партия к нам не обращалась", – сказал он.Также Новиков отметил, что до 21 апреля партиям можно было отказаться от финансирования только на все пять лет каденции Верховной Рады.А уже после этой даты вступил в силу закон, который позволяет отказаться от госфинансирования за квартал.Как известно, ранее в партии Слуга народа заявляли, что отказываются от госфинансирования. Сэкономленные деньги предлагалось использовать для медиков и для борьбы с коронавирусом.Напомним, НАПК приняло решение о предоставлении 11 политическим партиям государственного финансирования на основании результатов внеочередных выборов.