Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Новолуние 23 апреля 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот день

Новолуние 23 апреля 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот день

Новолуние — очень важная, хоть и самая кратковременная фаза Луны. Астрологи рассказали о том, что можно делать в этот необычный день, который наступит 23 апреля, а что нельзя.


Согласно лунному календарю, 23 апреля Луна будет пребывать в Знаке Тельца. Подобное расположение Луны относительно звезд говорит о том, что сегодняшнее Новолуние будет достаточно беспроблемным.

Что можно делать 23 апреля

Можно заниматься планированием дел. В Новолуние полезно подумать о будущем, тем более «в присутствии» Тельца. Стихия Земли идеально сочетается с новой Луной, так что не забывайте думать о том, что ждет вас впереди.

Телец тесно связан с домашней энергетикой, поэтому сегодня можно смело делать генеральную уборку, перестановку мебели. Полезно будет провести вечер с семьей или с любимым человеком наедине. В домашних стенах будут быстрее восстанавливаться энергия и силы.

При желании можно активно отдохнуть. В течение дня эффективными будут занятия спортом. Подобная активность хорошо скажется на настроении и удаче.


Этот день очень хорошо подойдет для начала новых отношений, любовных признаний, романтики. Можно признаваться в любви, строить совместные планы, мечтать. Можно знакомиться с новыми людьми, причем как в реальной жизни, так и в интернете. В социальных сетях есть шанс наткнуться на интересного человека. Перед началом отношений будьте осторожны — проверяйте любовную совместимость, чтобы не наломать дров и не пожалеть о выборе.

Что нельзя делать в это Новолуние

Первое, что не советуют делать астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru, так это нарушать задуманные ранее планы на день. Даже если что-то пойдет не так, лучше просто переждать бурю, но не метаться в панике. Следование плану важно и в делах, и в любви. Если было назначено свидание, то не нужно его отменять в последний момент, так как вы можете очень сильно расстроить вторую половинку.

Не стоит также идти ва-банк в сомнительных ситуациях. Например, если вам кажется, что игра не стоит свеч, то лучше отступить. Если найти какой-то обходной путь или альтернативу не получается, лучше всё отложить. Не стоит надеяться на интуицию во всем, что касается денег и работы.

Также астрологи настоятельно не рекомендуют падать духом. В сложных ситуациях лучше заручиться поддержкой коллег или близких людей, но не позволять себе предаваться унынию. Новолуние в Тельце — это время, когда очень многое зависит от внутренней уверенности человека, и во многих вопросах она играет определяющую роль.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Эксперт рассказал, что делать, если срезают зарплату в период эпидемии
Эксперт рассказал, что делать, если срезают зарплату в период эпидемии
Пик коронавируса в России ожидается в мае — Песков
Пик коронавируса в России ожидается в мае — Песков
Боня предложила миллионам подписчиков поверить в теорию заговора о коронавирусе
Боня предложила миллионам подписчиков поверить в теорию заговора о
В Берлине отменили шествие «Бессмертного полка»
В Берлине отменили шествие «Бессмертного полка»
Топить, не глядя. Трамп приказал уничтожать военные корабли Ирана
Топить, не глядя. Трамп приказал уничтожать военные корабли Ирана
Полицейским хотят разрешить стрелять на поражение при угрозе нападения
Полицейским хотят разрешить стрелять на поражение при угрозе нападения
Новолуние 23 апреля 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот день
Новолуние 23 апреля 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот
“Король тигров” может побить рекорд “Очень странных дел” по просмотрам
“Король тигров” может побить рекорд “Очень странных дел” по просмотрам
Франция призвала ООН назначить спецпосланника по климату и безопасности
Франция призвала ООН назначить спецпосланника по климату и
Российский самолет МС-21 прошел половину требуемых испытаний
Российский самолет МС-21 прошел половину требуемых испытаний
Применение региональных штрафов согласуется с полномочиями субъектов РФ - Барщевский
Применение региональных штрафов согласуется с полномочиями субъектов
Что смотреть онлайн 23 апреля. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 23 апреля. Расписание трансляций

Топ на сегодня

Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии COVID-19
Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии COVID-19
Путин обсудит с главами двух регионов борьбу с коронавирусом
Путин обсудит с главами двух регионов борьбу с коронавирусом
Штат США подал в суд на Китай из-за коронавируса
Штат США подал в суд на Китай из-за коронавируса
58-летняя Мег Райан тайно сыграла свадьбу
58-летняя Мег Райан тайно сыграла свадьбу
Тесты на антитела к коронавирусу в России могут начать делать уже в мае
Тесты на антитела к коронавирусу в России могут начать делать уже

Еще по теме

Новолуние 18 декабря 2017 года: советы, прогнозы и сильнейший заговор на деньги от астролога
Новолуние 19 октября 2017 года
Новолуние 17 января 2018 года: рекомендации астрологов на этот день для всех знаков Зодиака
Новолуние 5 апреля 2019 года: что можно и что нельзя делать в этот день