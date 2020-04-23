Новый вид змеи назван в честь Салазара Слизерина, основателя одного из факультетов Хогвартса

Вадим Карасев

Индийские ученые обнаружили в штате Аруначал-Прадеш новый вид ядовитых змей из рода куфий, или копьеголовых змей. Вид получил название куфия салазар (Trimeresurus salazar) в честь волшебника Салазара Слизерина из книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере.

Салазар Слизерин жил задолго до описываемых в цикле книг событий и был одним из четырех основателей школы волшебства Хогвартс. Он обладал способностью говорить на языке змей. В его честь назван один из факультетов Хогвартса, символом которого служит змея.

Зоологи насчитывают от 32 до 48 видов копьеголовых змей, обитающих в Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии, а также на островах Тихого океана. В Индии зарегистрировано пятнадцать видов. Голова у них имеет заостренную треугольную форму, а шея заужена, что и отражено в их названии. Большинство этих змей зеленого цвета, но встречаются виды с желтыми, черными, оранжевыми, красными или золотистыми отметинами. Питаются куфии мелкими животными: лягушками, ящерицами, птицами, млекопитающими. Мелкие куфии ведут древесный образ жизни, более крупные виды живут на поверхности земли, но и они хорошо лазают по деревьям.

«Змеи рода Trimeresurus морфологически загадочны, что затрудняет их различение в полевых условиях, — говорит Зишан Мирза из Национального центра биологических наук Индии. — В результате их реальное разнообразие может быть недооценено. Новый вид зеленого цвета демонстрирует уникальную оранжево-красноватую полосу на голове и теле у самцов». Он был открыт во время герпетологической экспедиции 2019 года в штате Аруначал-Прадеш.

Описание нового вида помещено в статье в журнале Zoosystematics and Evolution.