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Оценены шансы коронавируса стать худшей пандемией в истории

Оценены шансы коронавируса стать худшей пандемией в историиФото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вспышка коронавирусной болезни COVID-19 не войдет даже в двадцатку самых смертоносных эпидемий в истории человечества. Такое мнение высказали специалисты Deutsche Bank, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Аналитики сравнили нынешнюю пандемию с 23 другими эпидемиями нашей эры, при которых умирали как минимум 100 тысяч человек, а затем подсчитали процент гибели мирового населения.

Самой смертоносной стала пандемия чумы 1347–1351 годов, также известная как «черная смерть». Тогда болезнь выкосила 42 процента мирового населения — 200 миллионов человек. Во время чумы 541–542 годов. Второй в рейтинге стала эпидемия чумы 541–542 годов с 60 миллионами жертв (28,5 процента населения).

За последние сто лет больше всего жизней забрал грипп «испанка». От него в 1918–1919 годах скончались 50 миллионов человек, или 2,73 процента человечества. В наши дни наибольшее опасение вызывает СПИД, убивший 30 миллионов человек (0,57 процента всех людей).

Жертвами нового коронавируса, по последним данным, стали 182 992 человек, или 0,002 процента населения Земли.

14 апреля Всемирная организация здравоохранения сочла коронавирус в десять раз опаснее свиного гриппа. Глава организации Тедрос Аданом Гебреисус пояснил, что в людных местах коронавирус может распространяться намного легче, и напомнил о мерах борьбы с инфекцией: раннее выявление, тестирование, изоляция, уход и отслеживание контактов.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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